Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR

Departamentul de Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti dispune de un laborator modern cu tehnologii de realitate virtuală şi augmentată, care oferă studenţilor acces la metode de instruire adaptate cerinţelor actuale ale securităţii frontierelor naţionale şi europene.

Potrivit unui comunicat transmis, duminică, Agerpres, realizat cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi destinat pregătirii viitorilor ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră Române, laboratorul este dotat cu 26 de seturi VR, acestea fiind mobile şi independente, putând fi utilizate atât în cadrul activităţilor didactice curente, cât şi în alte spaţii de instruire.

"Laboratorul de simulare digitală face parte din procesul de modernizare a pregătirii profesionale, completând instruirea clasică şi contribuind la o mai bună înţelegere a realităţilor din teren. Aceste metode interactive sunt susţinute în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, implicarea specialiştilor din structurile operative asigurând corelarea instruirii academice cu nevoile reale ale activităţii la frontieră", precizează sursa citată.

Echipamentele, utilizate în acord cu standardele de pregătire ale Agenţiei Europene Frontex, permit participarea la webinarii organizate de agenţii europene de profil şi vizualizarea unor operaţiuni comune desfăşurate la nivelul Uniunii Europene, facilitând familiarizarea studenţilor cu modul de lucru al structurilor de frontieră europene.