€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Social Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Data publicării: 12:50 18 Ian 2026

Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Autor: Giorgi Ichim

2-000-de-kg-de-nuci--fara-acte-de-provenienta--descoperite-de-vamesii-din-botosani_09803600 FOTO cu caracter ilustrativ. Politia de frontiera

Laborator de realitate augmentată pentru pregătirea viitorilor ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră.

 

Departamentul de Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti dispune de un laborator modern cu tehnologii de realitate virtuală şi augmentată, care oferă studenţilor acces la metode de instruire adaptate cerinţelor actuale ale securităţii frontierelor naţionale şi europene.

Potrivit unui comunicat transmis, duminică, Agerpres, realizat cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi destinat pregătirii viitorilor ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră Române, laboratorul este dotat cu 26 de seturi VR, acestea fiind mobile şi independente, putând fi utilizate atât în cadrul activităţilor didactice curente, cât şi în alte spaţii de instruire.

"Laboratorul de simulare digitală face parte din procesul de modernizare a pregătirii profesionale, completând instruirea clasică şi contribuind la o mai bună înţelegere a realităţilor din teren. Aceste metode interactive sunt susţinute în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, implicarea specialiştilor din structurile operative asigurând corelarea instruirii academice cu nevoile reale ale activităţii la frontieră", precizează sursa citată.

Echipamentele, utilizate în acord cu standardele de pregătire ale Agenţiei Europene Frontex, permit participarea la webinarii organizate de agenţii europene de profil şi vizualizarea unor operaţiuni comune desfăşurate la nivelul Uniunii Europene, facilitând familiarizarea studenţilor cu modul de lucru al structurilor de frontieră europene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politia de frontiera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Publicat acum 57 minute
Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Duelul Weber–Garcia din Parlamentul European îi pune probleme Ursulei von der Leyen. Legătura cu Cioloş
Publicat acum 1 ora si 6 minute
200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Publicat acum 1 ora si 43 minute
3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close