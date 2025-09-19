Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare

Un român aflat în vacanță în Italia a ajuns să petreacă aproape o lună după gratii, după ce a fost confundat de carabinieri cu un infractor dat în urmărire. Incidentul a avut loc chiar în prima zi a sejurului său, potrivit avocatului și presei italiene, citate de AFP.

"Coşmarul s-a terminat", a spus Ovidiu A., un român de aproximativ 30 de ani, la ieșirea din penitenciarul din Pordenone, unde fusese încarcerat, notează Corriere del Veneto, transmite Agerpres.

"A reuşit în sfârşit să îşi îmbrăţişeze soţia şi fiicele", care îl aşteptau încă din 24 august, ziua arestării, a declarat pentru AFP avocatul său, Stefano De Rosa.

Cu cine a fost confundat bărbatul

Turistul, originar din Iaşi, plănuise câteva zile de relaxare cu familia la Caorle, lângă Veneţia. Din păcate, purta același nume cu un alt cetățean român condamnat în Italia la doi ani de închisoare pentru furt calificat și căutat de autorități.

Înregistrarea la hotel a declanșat alerta, iar carabinierii l-au ridicat chiar la micul dejun.

Avocatul său a explicat că a fost nevoie de timp pentru a obține documentele care demonstrau eroarea de identitate, întrucât dosarul pentru furt provenea din 2014, iar condamnarea definitivă fusese pronunțată în 2020.

"Sistemele informatice ale poliţiei, carabinierilor, tribunalului şi închisorii nu sunt interconectate şi a trebuit să cer fiecărei instituţii să îmi transmită documentele", a detaliat apărătorul.

Conform Corriere del Veneto, bărbatul și familia lui plănuiesc să mai petreacă câteva zile în Italia pentru a-și continua vacanța, înainte de a reveni în România.