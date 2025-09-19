€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:36 19 Sep 2025 | Data publicării: 17:28 19 Sep 2025

Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare

Autor: Doinița Manic
Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare Sursa foto: Pixabay
 

Pentru un turist român, vacanţa în Italia s-a transformat într-un coşmar.

Un român aflat în vacanță în Italia a ajuns să petreacă aproape o lună după gratii, după ce a fost confundat de carabinieri cu un infractor dat în urmărire. Incidentul a avut loc chiar în prima zi a sejurului său, potrivit avocatului și presei italiene, citate de AFP.

"Coşmarul s-a terminat", a spus Ovidiu A., un român de aproximativ 30 de ani, la ieșirea din penitenciarul din Pordenone, unde fusese încarcerat, notează Corriere del Veneto, transmite Agerpres.

"A reuşit în sfârşit să îşi îmbrăţişeze soţia şi fiicele", care îl aşteptau încă din 24 august, ziua arestării, a declarat pentru AFP avocatul său, Stefano De Rosa.

Cu cine a fost confundat bărbatul

 

Turistul, originar din Iaşi, plănuise câteva zile de relaxare cu familia la Caorle, lângă Veneţia. Din păcate, purta același nume cu un alt cetățean român condamnat în Italia la doi ani de închisoare pentru furt calificat și căutat de autorități.

Înregistrarea la hotel a declanșat alerta, iar carabinierii l-au ridicat chiar la micul dejun.

Avocatul său a explicat că a fost nevoie de timp pentru a obține documentele care demonstrau eroarea de identitate, întrucât dosarul pentru furt provenea din 2014, iar condamnarea definitivă fusese pronunțată în 2020.

"Sistemele informatice ale poliţiei, carabinierilor, tribunalului şi închisorii nu sunt interconectate şi a trebuit să cer fiecărei instituţii să îmi transmită documentele", a detaliat apărătorul.

Conform Corriere del Veneto, bărbatul și familia lui plănuiesc să mai petreacă câteva zile în Italia pentru a-și continua vacanța, înainte de a reveni în România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vacanta
italia
inchisoare
roman
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 29 minute
Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare
Publicat acum 37 minute
Șefi din Poliție scapă de acuzațiile DNA prin prescripție
Publicat acum 47 minute
Blocajul dintre SUA și China persistă. Trump și Xi caută un acord pentru 'dilema TikTok'
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 19 ore si 14 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close