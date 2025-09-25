Tehnologia pe mai multe fronturi. Ce înseamnă securitatea în era conflictelor hibride

În cadrul panelului „One Tech, Multiple Fronts – The Security Impacts of Technology”, experți din România și din regiune au subliniat nevoia de adaptare rapidă la un mediu de securitate cibernetică și informațională aflat într-o continuă transformare. Conferința, la care DefenseRomania a fost partener media, a oferit o platformă de dezbatere între practicieni, decidenți și lideri din domeniul apărării și tehnologiei.

În cadrul panelului au participat Lucian Fătu, President, Euro-Atlantic Resilience Centre Sofia Stoican, Partner, Leader of Government and Public Sector Consulting Practice, EY Romania Yegor Aushev, CEO and Co-Founder, CyberUnit.Tech, Alina Urs, Cybersecurity Manager, Romanian National Cyber Security Directorate, Ionuț Sas, Senior Vice President Finance, UiPath și Endre Hunnyadi, Chief Business Officer.

Yegor Aushev a vorbit despre schimbările dramatice pe care războiul modern le-a adus, în special în contextul conflictului din Ucraina. „Acum două zile am fost la o conferință militară la Liov și am întâlnit un veteran american care a luptat în Afganistan, Irak și Ucraina. Mi-a spus că în SUA și în alte țări încă se învață din acele războaie, dar realitatea de astăzi este alta. Războiul este mai modern și mai actualizat. Trebuie să ne mișcăm mai repede și să ne gândim unde vrem să fim peste doi sau trei ani. Dacă vrem să fim competitivi cu Rusia, China sau alte state din Est, trebuie să ne pregătim mult mai bine decât o facem acum”, a subliniat Aushev.

El a menționat că lumea se schimbă cu o viteză uluitoare, iar noile amenințări apar la fiecare câteva luni. În acest sens, experiențele comune dintre România, Moldova și Ucraina, care au organizat sesiuni de instruire pentru experți și responsabili tehnici, arată că soluția este colaborarea și schimbul constant de informații. „Vedem noi vectori de atac, zona cyber, noi viruși, noi amenințări. Le preluăm imediat și învățăm din ele. Este singura modalitate prin care putem ține pasul cu realitatea”, a punctat Yegor Aushev.

În zona cyber nicio instituție, oricare ar fi ea, nu e în siguranță

De cealaltă parte, Alina Urs, Manager de securitate cibernetică în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică al României, a atras atenția că gradul de protecție în fața amenințărilor depinde de fiecare actor în parte. „Există instituții ale statului care vor fi întotdeauna ținte. Pentru ele, să creadă că sunt complet în siguranță este doar un vis. În rest, fiecare cetățean poate fi o victimă dacă nu ia măsurile necesare. Este vital să facem evaluări de risc, atât ca indivizi, cât și ca instituții”, a explicat ea.

Alina Urs a subliniat că, de multe ori, organizațiile nu își evaluează riscurile cibernetice decât dacă sunt obligate prin lege.

„Am constatat că uneori riscurile sunt confundate cu alte tipuri de măsuri. Există o lipsă de conștientizare, iar aceasta este o problemă majoră. Recomandarea mea este clară: luați-vă timp să vă evaluați propriul risc în spațiul cibernetic”, a concluzionat ea.

Totodată, Lucian Fătu, președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, a arătat că securitatea cibernetică și securitatea informațională nu sunt doar responsabilitatea instituțiilor, ci țin de întreaga societate.

„Avem parteneri instituționali precum Directoratul Național de Securitate Cibernetică, dar am lucrat și cu Ministerul Educației pentru a dezvolta gândirea critică. Recent, Ministerul Culturii ne-a abordat pentru a colabora pe tema învățării pe tot parcursul vieții. Educația nu se oprește la finalul studiilor, ea continuă toată viața, iar reziliența se construiește inclusiv prin educație”, a conchis Lucian Fătu.