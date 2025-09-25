€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:22 25 Sep 2025

Tehnologia pe mai multe fronturi. Ce înseamnă securitatea în era conflictelor hibride

Autor: Andreea Deaconescu
soldati-marturii-bogdan-chirieac_29274700 Foto: Agerpres
 

Aspen European Strategic Forum 2025 a adus din nou în prim-plan și una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane, anume impactul tehnologiei asupra securității.

În cadrul panelului „One Tech, Multiple Fronts – The Security Impacts of Technology”, experți din România și din regiune au subliniat nevoia de adaptare rapidă la un mediu de securitate cibernetică și informațională aflat într-o continuă transformare. Conferința, la care DefenseRomania a fost partener media, a oferit o platformă de dezbatere între practicieni, decidenți și lideri din domeniul apărării și tehnologiei.

În cadrul panelului au participat Lucian Fătu, President, Euro-Atlantic Resilience Centre Sofia Stoican, Partner, Leader of Government and Public Sector Consulting Practice, EY Romania Yegor Aushev, CEO and Co-Founder, CyberUnit.Tech, Alina Urs, Cybersecurity Manager, Romanian National Cyber Security Directorate, Ionuț Sas, Senior Vice President Finance, UiPath și Endre Hunnyadi, Chief Business Officer.

Yegor Aushev a vorbit despre schimbările dramatice pe care războiul modern le-a adus, în special în contextul conflictului din Ucraina. „Acum două zile am fost la o conferință militară la Liov și am întâlnit un veteran american care a luptat în Afganistan, Irak și Ucraina. Mi-a spus că în SUA și în alte țări încă se învață din acele războaie, dar realitatea de astăzi este alta. Războiul este mai modern și mai actualizat. Trebuie să ne mișcăm mai repede și să ne gândim unde vrem să fim peste doi sau trei ani. Dacă vrem să fim competitivi cu Rusia, China sau alte state din Est, trebuie să ne pregătim mult mai bine decât o facem acum”, a subliniat Aushev.

El a menționat că lumea se schimbă cu o viteză uluitoare, iar noile amenințări apar la fiecare câteva luni. În acest sens, experiențele comune dintre România, Moldova și Ucraina, care au organizat sesiuni de instruire pentru experți și responsabili tehnici, arată că soluția este colaborarea și schimbul constant de informații. „Vedem noi vectori de atac, zona cyber, noi viruși, noi amenințări. Le preluăm imediat și învățăm din ele. Este singura modalitate prin care putem ține pasul cu realitatea”, a punctat Yegor Aushev.

 

În zona cyber nicio instituție, oricare ar fi ea, nu e în siguranță

De cealaltă parte, Alina Urs, Manager de securitate cibernetică în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică al României, a atras atenția că gradul de protecție în fața amenințărilor depinde de fiecare actor în parte. „Există instituții ale statului care vor fi întotdeauna ținte. Pentru ele, să creadă că sunt complet în siguranță este doar un vis. În rest, fiecare cetățean poate fi o victimă dacă nu ia măsurile necesare. Este vital să facem evaluări de risc, atât ca indivizi, cât și ca instituții”, a explicat ea.

Alina Urs a subliniat că, de multe ori, organizațiile nu își evaluează riscurile cibernetice decât dacă sunt obligate prin lege.

„Am constatat că uneori riscurile sunt confundate cu alte tipuri de măsuri. Există o lipsă de conștientizare, iar aceasta este o problemă majoră. Recomandarea mea este clară: luați-vă timp să vă evaluați propriul risc în spațiul cibernetic”, a concluzionat ea.

Totodată, Lucian Fătu, președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, a arătat că securitatea cibernetică și securitatea informațională nu sunt doar responsabilitatea instituțiilor, ci țin de întreaga societate.

„Avem parteneri instituționali precum Directoratul Național de Securitate Cibernetică, dar am lucrat și cu Ministerul Educației pentru a dezvolta gândirea critică. Recent, Ministerul Culturii ne-a abordat pentru a colabora pe tema învățării pe tot parcursul vieții. Educația nu se oprește la finalul studiilor, ea continuă toată viața, iar reziliența se construiește inclusiv prin educație”, a conchis Lucian Fătu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Mark Rutte, mesaj ferm cu privire la doborârea dronelor și avioanelor rusești
Publicat acum 28 minute
Igor Dodon agită spiritele în Republica Moldova: A sosit momentul pentru ultima bătălie
Publicat acum 34 minute
Octavian Strunilă: “Am bani mulţi de dat, 25.000 de lei in fiecare duminică seara”
Publicat acum 45 minute
Tehnologia pe mai multe fronturi. Ce înseamnă securitatea în era conflictelor hibride
Publicat acum 59 minute
Tatuajele, scut neașteptat împotriva melanomului? Un studiu american schimbă percepțiile despre cancerul de piele
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 19 ore si 59 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close