Data publicării: 18:16 02 Noi 2025

Sondaj CURS: Rezultate alegeri dacă duminica viitoare am merge la vot
Autor: Anca Murgoci

Sondaj CURS: Rezultate alegeri dacă duminica viitoare am merge la vot FOTO: Agerpres
 

Peste o treime dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament și aproape 50% ar susține o suspendare a președintelui României.

Aceasta este concluzia unui sondaj al Centrului de Sociologie Urbană și Regională - CURS.

Sondajul de opinie, publicat duminică, a fost realizat la nivel național în perioada 14-26 octombrie și a urmărit intențiile de vot pentru Parlament, atitudinile față de suspendarea președintelui și percepțiile privind recentele evoluții politice.

10% ar vota cu Uniunea Salvați România (USR) 

Conform sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), 24% cu Partidul Social Democrat (PSD), 15% cu Partidul Național Liberal (PNL), 10% cu Uniunea Salvați România (USR) și 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT).

POT a crescut față de cercetarea anterioară, ajungând la 7%, consolidându-și poziția în rândul electoratului tânăr și al votanților neafiliați politic, în timp ce UDMR și SOS România sunt cotate fiecare cu câte 4% iar alte formațiuni însumează 1%.

„Rezultatele confirmă o stabilitate a competiției între principalele partide, dar și ascensiunea unei noi formațiuni care atrage votanții nehotărâți și tineri”, se menționează în sondaj.

O posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan

În contextul discuțiilor recente despre posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan, sondajul arată că 49% dintre respondenți ar susține, într-o anumită măsură, această idee, în timp ce 41% se opun iar 10% nu au o opinie.

„Mai exact, 22% declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic. Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului”, precizează casa de sondare.

VEZI ȘI: ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă 

Întrebați despre trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituționale, 22% dintre respondenți cred că există dovezi suficiente pentru aceste acuzații, în timp ce 37% consideră că dovezile sunt insuficiente și 37% spun că nu dețin suficiente informații pentru a se pronunța.

Rezultatele sugerează că o mare parte a publicului nu are încă o opinie clară în privința cazului, ceea ce indică incertitudine și prudență în evaluarea informațiilor juridice și mediatice. Analiza corelată între intenția de vot și poziționarea față de suspendarea președintelui arată diferențe clare între electoratul partidelor:

- 75,2% dintre votanții AUR și 72,2% dintre votanții POT susțin posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan;

- 40,6% dintre votanții PSD și 25,4% dintre votanții PNL ar sprijini, de asemenea, o astfel de moțiune.

Aceste date confirmă alinierea electoratului AUR și POT în tabăra prosuspendare, în timp ce susținătorii PNL și PSD sunt mai divizați, reflectând o dinamică complexă a percepției politice actuale, se explică în sondaj.

VEZI ȘI: Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz 

„Sondajul CURS din octombrie 2025 indică o scenă politică dominată de AUR și PSD, cu PNL și USR situate la niveluri constante, dar sub pragul competiției directe. Dezbaterea privind suspendarea președintelui Nicușor Dan accentuează clivajele politice, fiind susținută în principal de votanții opoziției, în timp ce electoratul liberal și social-democrat manifestă poziții mai moderate. În ansamblu, datele sugerează o perioadă de tensiune politică și reconfigurare a alianțelor, cu un electorat tot mai atent la temele de ordin instituțional și la credibilitatea liderilor politici”, arată Centrului de Sociologie Urbană și Regională.

Cercetarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față, la domiciliul acestora. Eșantionul a fost probabilist, multistadial și stratificat iar marja maximă de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%. Datele sunt neponderate. 

