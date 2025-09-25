€ 0.0000
Data actualizării: 08:24 25 Sep 2025 | Data publicării: 08:18 25 Sep 2025

Ședință CSAT: Astăzi se decide cine dă ordinul pentru doborârea dronelor

Autor: Doinița Manic
Ședință CSAT: Astăzi se decide cine dă ordinul pentru doborârea dronelor Foto: Administrația Prezidențială
 

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii este securitatea spaţiului aerian naţional.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie.

Astăzi se decide cine dă ordinul pentru doborârea dronelor



De asemenea, pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, precizează Agerpres.

csat
sedinta
drone
securitate
