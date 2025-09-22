Se oprește apa caldă în București: Sectoarele vizate de reparații

Furnizarea apei calde va fi sistată, în următoarele zile, la blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6, pentru lucrări de reparații și modernizare.

Intervențiile au durate diferite, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, reiese dintr-un comunicat transmis luni de Compania Termoenergetica.

Unde vor fi reparații

Se vor efectua lucrări în următoarele zone:

- Pe Bulevardul Chișinău din Sectorul 2 se vor executa lucrări de remediere a deficienței apărute în perioada de garanție de către firma SICOR. Lucrările impun sistarea furnizării agentului termic către 21 puncte termice (259 blocuri, o unitate industrială și Spitalul Malaxa), până vineri, ora 23:00;

- În zona Bulevardului Nicolae Grigorescu și a străzilor Brâncuși și Lucrețiu Pătrașcanu din Sectorul 3, reparațiile impun sistarea furnizării agentului termic către 22 puncte termice (237 blocuri), până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2002;

- Pe Strada Matei Basarab din Sectorul 3 va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (65 blocuri) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1993;

- În zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4, va fi oprită furnizarea agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici), începând de marți până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992;

- Pe Strada Turnescu din Sectorul 5 se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic către 2 puncte termice (2 blocuri ) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989;

- Pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6, lucrările de reparații impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri și imobile și 1 punct termic industrial), până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980;

- Pe Bulevardul 1 Mai intersecție cu Strada Brașov din Sectorul 6 se vor executa lucrări de reparații. Furnizarea agentului termic va fi sistată până vineri, ora 23:00. Clienții nu vor fi afectați. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1970.

„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor”, transmite compania.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert, potrivit Agerpres.