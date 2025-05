Roșii gustoase cu îngrășăminte naturale. Cele mai eficiente metode testate în grădină

Unul dintre cele mai ușor de obținut îngrășăminte este cel pe bază de zaț de cafea. Acesta conține azot, un element de care roșiile au mare nevoie în perioada de creștere. Pentru a-l folosi eficient, se poate presăra simplu în jurul rădăcinilor, urmat de o udare obișnuită. Alternativ, se poate prepara o soluție din 800 de grame de zaț și 50 de litri de apă, care se lasă la infuzat timp de 2-3 zile. Această combinație va hrăni roșiile în timp ce le va menține și bine hidratate.

Pe lângă zațul de cafea, cojile de ouă se dovedesc a fi un alt aliat de nădejde. Acestea sunt bogate în carbonat de calciu, în proporție de aproximativ 93%, și contribuie la întărirea rădăcinilor. Pentru a fi eficiente, cojile se zdrobesc și se presară la baza plantelor. În plus, ele au și rol de protecție împotriva dăunătorilor precum melcii sau limacsii.

Un alt îngrășământ natural, des folosit în grădinile tradiționale, este maceratul de urzică. Pentru prepararea lui ai nevoie de un kilogram de frunze de urzici care nu sunt înflorite, peste care se adaugă 9 litri de apă. Amestecul trebuie lăsat la macerat timp de 7 zile într-un loc umbrit, ferit de razele directe ale soarelui. Soluția rezultată se folosește diluată, un litru de macerat la 10 litri de apă, și se administrează la rădăcina plantelor.

Potasiul este un element esențial în dezvoltarea fructelor, iar cojile de banană sunt o sursă excelentă pentru acest nutrient. Acestea pot fi tocate mărunt și introduse în sol fie în momentul plantării, fie în timpul lucrărilor de musuroire. De asemenea, se poate prepara un îngrășământ lichid, amestecând 6 coji de banane cu 3 litri de apă. Soluția se lasă acoperită cu o cârpă timp de 2-3 zile, după care poate fi pulverizată direct pe plante sau aplicată la rădăcini.

Un alt ingredient neașteptat, dar foarte eficient, este iarba proaspăt tăiată. Fiind bogată în azot, aceasta poate fi transformată ușor într-un îngrășământ lichid. Se umple un butoi de 20 de litri cu iarbă sau chiar buruieni, apoi se adaugă apă până la umplere. După 2-3 zile de fermentare, se va obține o soluție concentrată, care se administrează diluată (250 ml de soluție la 25 de litri de apă) la baza plantelor.

Administrarea corectă a acestor îngrășăminte este la fel de importantă ca și prepararea lor. Primul tratament se aplică la trei săptămâni de la plantarea roșiilor, câte un litru de soluție pentru fiecare plantă. Următoarea fertilizare se face la 10 zile după prima, păstrând aceeași cantitate. Al treilea tratament se aplică tot după un interval de 10 zile, când deja s-a format al treilea chiorchine floral, moment în care planta are nevoie de mai mulți nutrienți. În această etapă, se administrează 5 litri de soluție per plantă. Ultima fertilizare are loc la două săptămâni după cea precedentă, utilizând câte 10 litri de îngrășământ natural pentru fiecare metru pătrat din cultura de roșii.

