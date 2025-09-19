€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:44 19 Sep 2025 | Data publicării: 17:43 19 Sep 2025

Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă

Autor: Roxana Neagu
bani sanatate Foto: Pixabay
 

Românii pot beneficia de asigurare medicală gratuită timp de 10 ani. Anunțul vine în contextul în care peste jumătate de milion de români, până la 1 septembrie coasigurați, nu mai beneficiază de asigurare de sănătate gratuită.

Persoanele care donează celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani, a anunţat, vineri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan.

”Face diferența între boală și vindecare”


Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

"Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar - donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare. Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând", a subliniat preşedintele CNAS, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, în România, 497 de pacienţi au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice, iar alţi 47 sunt în aşteptarea unui donator.

În 2024, doar 10 români au donat

Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem, iar în 2023 au fost înregistraţi 11 donatori.

"CNAS încurajează toate persoanele care vor să ajute la salvarea unei vieţi să ia în considerare înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice", a spus preşedintele CNAS.

Pot deveni donatori voluntari de celule stem hematopoietice toate persoanele cu vârsta între 18 şi 45 ani, cu o stare de sănătate generală bună, care se înscriu în Registrul Naţional, fie online (https://registru-celule-stem.ro), fie direct la unul dintre Centrele Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din ţară.

România are patru centre acreditate pentru donatori neînrudiţi - în Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

"Pasul de la a fi voluntar la a fi donator trece prin etapa iniţială de prelevare a probelor de sânge sau de celule din mucoasa bucală, apoi se compară caracteristicile genetice ale voluntarului cu ale pacienţilor care au nevoie de transplant. În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de compatibilitate, urmează etapa analizelor suplimentare şi, ulterior, donarea propriu-zisă de celule stem", a explicat Horaţiu Moldovan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanatate
asigurare
cnas
donare
celule stem
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 29 minute
Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare
Publicat acum 37 minute
Șefi din Poliție scapă de acuzațiile DNA prin prescripție
Publicat acum 47 minute
Blocajul dintre SUA și China persistă. Trump și Xi caută un acord pentru 'dilema TikTok'
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 19 ore si 14 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close