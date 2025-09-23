€ 5.0753
Data actualizării: 11:16 23 Sep 2025 | Data publicării: 11:11 23 Sep 2025

Protest spontan la ArcelorMittal. Care sunt nemulțumirile angajaților

Autor: Doinița Manic
Protest spontan la ArcelorMittal Foto: Captură video Facebook
 

Mai mulți angajați ai ArcelorMittal au declanșat un protest spontan.

Aproximativ o sută de angajaţi ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanşat un protest spontan, marţi dimineaţă, în faţa secţiei Oţelăriei electrice 2, transmite Agerpres. Aceștia sunt nemulţumiţi de modul în care se derulează procesul de disponibilizare, după anunţul de oprire a producţiei la această întreprindere.

Oamenii reclamă faptul că nu cunosc termenii prin care se va desfăşura procesul de închidere şi că nu au cunoştinţă despre ceea ce se va întâmpla în viitor.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara a încetat din 5 septembrie



Conducerea ArcelorMittal a anunţat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, motivând preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa din partea produselor venite din afara UE.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara a încetat din 5 septembrie, salariaţii fiind trimişi în şomaj tehnic.

Urmăriți DCNews și pe Google News

arcelormittal
protest
angajati
hunedoara
