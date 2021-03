Primul mesaj postat pe Twitter în urmă cu 15 ani, SCOS la licitaţie

Mesajul "just setting up my twttr" a fost trimis de pe contul lui Dorsey, în martie 2006.

Mesajul vechi de 15 ani deja a primit o ofertă de 100.000 de dolari de la un cumpărător.

Vechile oferte pentru mesaj sugerează că a fost pus în vânzare în decembrie, însă listarea a câștigat mai multă atenție după tweet-ul lui Dorsey de vineri.

Nu se știe la ce sumă se va opri licitația, cert este că norocosul cumpărător al mesajului Twitter va primi un certificat digital cu dedicaţie, semnat folosind criptografia, care va include metadata tweet-ului original, scrie News18.