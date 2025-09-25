Polițiștii maghiari, captură de 4,4 kg de marijuana într-un microbuz românesc

Polițiștii maghiari ai gărzii financiare au găsit peste 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz românesc, care a fost controlat pe autostrada M7, a comunicat joi, 25 septembrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Vamală (NAV) agenției ungare de presă MTI.

Potrivit comunicatului, pe lângă șofer, în vehicul se aflau opt pasageri care au declarat că se deplasează din România spre Italia.

Pe lângă bagajele pasagerilor, în portbagaj se aflau diverse pachete, iar ofițerii de patrulă au decis să inspecteze unele dintre ele.

Două cutii cu marijuana

În urma verificării a două cutii de carton, a fost descoperită o substanță suspectă de a fi droguri, iar testele au confirmat că este vorba despre marijuana.

Poliția a preluat cazul, care este investigat în prezent în cadrul unei proceduri penale, mai precizează comunicatul NAV.