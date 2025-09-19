€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:30 19 Sep 2025 | Data publicării: 16:46 19 Sep 2025

Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image

Autor: Andrei Itu
oua-carton-pexels_00761500 Foto - Pexels
 

Mai multe loturi de ouă bio comercializate în lanțurile Kaufland şi Mega Image au fost retrase de urgență de la vânzare. Există suspiciunea contaminării cu bacteria Salmonella Typhimurium.

Clienții care au cumpărat loturile respective de ouă sunt sfătuiți să le distrugă ori să le returneze în Kaufland și Mega Image, urmând a primi contravaloarea lor.

Lotul de ouă cu suspiciune de Salmonella Typhimurium retras de la Kaufland

Conform avertizării transmise de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinare (ANSVSA), Galina Bio Eggs SRL a iniţiat retragerea de la comercializare, precum şi rechemarea de la clienți a produsului ”Ouă de consum cod 0 M”. 

”GALINA BIO EGGS SRL acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că am inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Ouă de consum cod 0 M. Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor.

Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus, loturile 0824
(VALABILITATE- 21.09.2025), 0827 (VALABILITATE-24.09.2025), 0831 (VALABILITATE-28.09.2025), 0902 (VALABILITATE-30.09.2025), 0907 (VALABILITATE-05.10.2025), să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 19.09.2025 – 05.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat”, conform ANSVSA.

Lotul de ouă  cu suspiciune de Salmonella Typhimurium retras de la Mega Image

”Nume produse: NP/MEGA OUA BIO M10BUC; NP/MEGA OUA BIO M6BUC
Numar lot: 0824; 0827; 0831; 0902; 0907
Termenul de valabilitate: 21.09.2025; 24.09.2024; 28.09.2025; 30.09.2025; 05.10.2025

Detalii referitoare la ceea ce este în neregulă cu
produsul:

Dorim să vă aducem la cunoștință că Mega Image a retras de la vânzare produsele NP/MEGA OUA BIO M10BUC; NP/MEGA OUA BIO M6BUC cu numerele de lot 0824;
0827; 0831; 0902; 0907 și cu termenele de valabilitate 21.09.2025; 24.09.2024; 28.09.2025; 30.09.2025; 05.10.2025.

Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Salmonella Typhimurium”, arată ANSVSA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

oua
kaufland
mega image
ansvsa
salmonella
oua bio
alerta alimentara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 28 minute
Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare
Publicat acum 36 minute
Șefi din Poliție scapă de acuzațiile DNA prin prescripție
Publicat acum 46 minute
Blocajul dintre SUA și China persistă. Trump și Xi caută un acord pentru 'dilema TikTok'
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 19 ore si 14 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close