Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image

Clienții care au cumpărat loturile respective de ouă sunt sfătuiți să le distrugă ori să le returneze în Kaufland și Mega Image, urmând a primi contravaloarea lor.

Lotul de ouă cu suspiciune de Salmonella Typhimurium retras de la Kaufland

Conform avertizării transmise de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinare (ANSVSA), Galina Bio Eggs SRL a iniţiat retragerea de la comercializare, precum şi rechemarea de la clienți a produsului ”Ouă de consum cod 0 M”.

”GALINA BIO EGGS SRL acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că am inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Ouă de consum cod 0 M. Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor.

Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus, loturile 0824

(VALABILITATE- 21.09.2025), 0827 (VALABILITATE-24.09.2025), 0831 (VALABILITATE-28.09.2025), 0902 (VALABILITATE-30.09.2025), 0907 (VALABILITATE-05.10.2025), să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 19.09.2025 – 05.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat”, conform ANSVSA.

Lotul de ouă cu suspiciune de Salmonella Typhimurium retras de la Mega Image

”Nume produse: NP/MEGA OUA BIO M10BUC; NP/MEGA OUA BIO M6BUC

Numar lot: 0824; 0827; 0831; 0902; 0907

Termenul de valabilitate: 21.09.2025; 24.09.2024; 28.09.2025; 30.09.2025; 05.10.2025

Detalii referitoare la ceea ce este în neregulă cu

produsul:

Dorim să vă aducem la cunoștință că Mega Image a retras de la vânzare produsele NP/MEGA OUA BIO M10BUC; NP/MEGA OUA BIO M6BUC cu numerele de lot 0824;

0827; 0831; 0902; 0907 și cu termenele de valabilitate 21.09.2025; 24.09.2024; 28.09.2025; 30.09.2025; 05.10.2025.

Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Salmonella Typhimurium”, arată ANSVSA.