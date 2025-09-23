€ 5.0774
Data publicării: 14:25 23 Sep 2025

O nouă victimă a trotinetelor electrice: Un bărbat a decedat la Sibiu

Autor: Iulia Horovei
low-section-person-riding-push-scooter-road_40823500 Trotineta. Freepik.com
 

Un bărbat de 58 de ani este cea mai recentă victimă a accidentelor cu trotinetele electrice.

Bărbatul transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, după un accident la Mediaș, unde a căzut de pe o trotinetă electrică, a decedat, în ciuda eforturilor chirurgilor și echipei de la Terapie Intensivă, a anunțat purtătoarea de cuvânt a spitalului sibian, Cristina Bălău.

Starea bărbatului s-a deteriorat

Pacientul în vârstă de 58 de ani a fost internat în cadrul Secției Neurochirurgie și supus unei intervenții chirurgicale. Ulterior, a petrecut mai multe zile în Secția ATI, unde starea sa s-a deteriorat treptat.

În cursul nopții, bărbatul a suferit un stop cardiorespirator neresuscitabil, fiind declarat decesul, a precizat marți reprezentanta unității sanitare.

Acesta este al doilea deces cauzat de o căzătură de pe trotineta electrică în ultima perioadă. Duminică, un băiat în vârstă de 13 ani a decedat tot în spitalul sibian, după un accident cu trotineta electrică.

