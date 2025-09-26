€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 11:41 26 Sep 2025 | Data publicării: 11:08 26 Sep 2025

O femeie din Buzău, la Urgențe, după ce a fost mușcată de un arici. L-a confundat cu o pisică
Autor: Tiberiu Vasile

O femeie din Buzău a ajuns la Urgențe. A fost mușcată de un arici pe care l-a confundat cu o pisică
 

O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă după ce a fost muşcată de un arici, incident petrecut în curtea locuinţei sale. Se pare că...

O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă după ce a fost muşcată de un arici, incident petrecut în curtea locuinţei sale. Se pare că pacienta ar fi confundat animalul cu o pisică, ieşind seara afară.

Potrivit reprezentanţilor spitalului, pacienta a fost imediat consultată în camera de gardă, primind îngrijiri medicale și tratamente adecvate. Aceasta a fost vaccinată, a primit antibiotic și profilaxie antitetanos.

Medicii atrag atenţia că, în astfel de cazuri, prezentarea rapidă la spital este esenţială

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic”, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

Medicii atrag atenţia că, în astfel de cazuri, prezentarea rapidă la spital este esenţială. „Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice”, a mai subliniat Adriana Bunilă, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Fost arhitect-șef al Capitalei, suspect într-un dosar penal
Publicat acum 16 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 41 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 44 minute
Tensiuni în spațiul aerian baltic. NATO trimite avioane de interceptare pentru a supraveghea aeronave rusești
Publicat acum 55 minute
Explozie de concedii medicale la Primăria Sectorului 2 - Precizările Colegiul Medicilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 17 ore si 6 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close