O femeie din Buzău, la Urgențe, după ce a fost mușcată de un arici. L-a confundat cu o pisică

O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă după ce a fost muşcată de un arici, incident petrecut în curtea locuinţei sale. Se pare că pacienta ar fi confundat animalul cu o pisică, ieşind seara afară.

Potrivit reprezentanţilor spitalului, pacienta a fost imediat consultată în camera de gardă, primind îngrijiri medicale și tratamente adecvate. Aceasta a fost vaccinată, a primit antibiotic și profilaxie antitetanos.

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic”, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

Medicii atrag atenţia că, în astfel de cazuri, prezentarea rapidă la spital este esenţială. „Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice”, a mai subliniat Adriana Bunilă, conform Agerpres.