Nouă înșelătorie online în România. Cum vă poate lăsa fără bani în cont

Două femei au fost păgubite cu sume considerabile de bani, în urma unor înşelăciuni produse în mediul online.
"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de către o femeie de 52 de ani cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni de înşelăciune în mediul online. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în urma cu câteva zile, femeia ar fi primit un mesaj de pe contul unei cunoştinţe, prin intermediul unei reţele de socializare, prin care i se oferea posibilitatea de a câştiga o sumă de bani, cu ocazia unei promoţii aniversare a unei societăţi comerciale.
Victima a respectat condiţia să se înscrie la un sondaj şi să ofere datele cardului bancar pentru a încasa câştigul. Ulterior, din contul femeii au fost efectuate tranzacţii de peste 3.500 de lei, fără consimţământul său", a spus miercuri, purtătorul de cuvânt la IPJ Maramureş, Florina Meteş.
În cel de-al doilea caz, faptele s-au petrecut în mod identic. "Poliţiştii au fost sesizaţi de o altă femeie cu privire la comiterea unei alte infracţiuni de înşelăciune, prin acelaşi mod de operare. În acest caz, femeia a fost păgubită cu suma de peste 2.100 de lei", a mai precizat Florina Meteş.
În ambele situaţii, poliţiştii au întocmit dosar penal şi desfăşoară cercetări în vederea lămuririi stării de fapt, identificării autorilor şi dispunerii măsurilor legale, notează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu