€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:19 24 Sep 2025

Nouă înșelătorie online în România. Cum vă poate lăsa fără bani în cont

Autor: Andrei Itu
card-bancar-freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__53421_87017700 Freepik foto
 

Două femei au fost păgubite cu sume considerabile de bani, în urma unor înşelăciuni produse în mediul online.

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de către o femeie de 52 de ani cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni de înşelăciune în mediul online. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în urma cu câteva zile, femeia ar fi primit un mesaj de pe contul unei cunoştinţe, prin intermediul unei reţele de socializare, prin care i se oferea posibilitatea de a câştiga o sumă de bani, cu ocazia unei promoţii aniversare a unei societăţi comerciale.

Victima a respectat condiţia să se înscrie la un sondaj şi să ofere datele cardului bancar pentru a încasa câştigul. Ulterior, din contul femeii au fost efectuate tranzacţii de peste 3.500 de lei, fără consimţământul său", a spus miercuri, purtătorul de cuvânt la IPJ Maramureş, Florina Meteş.

Al doilea caz identic

În cel de-al doilea caz, faptele s-au petrecut în mod identic. "Poliţiştii au fost sesizaţi de o altă femeie cu privire la comiterea unei alte infracţiuni de înşelăciune, prin acelaşi mod de operare. În acest caz, femeia a fost păgubită cu suma de peste 2.100 de lei", a mai precizat Florina Meteş.

În ambele situaţii, poliţiştii au întocmit dosar penal şi desfăşoară cercetări în vederea lămuririi stării de fapt, identificării autorilor şi dispunerii măsurilor legale, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ipj maramures
noua inselatorie
sondaj
date bancare
promotii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Curs valutar BNR 24 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 7 minute
O profesoară, înjunghiată de un elev, în Franța
Publicat acum 13 minute
Monica Pop: "E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă!" Boala care provoacă accidente din senin
Publicat acum 26 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat acum 36 minute
Maşină de poliţie, implicată într-un accident pe DN 1A în Prahova
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Incendiul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi. UPDATE: Anunțul Ministerului Mediului
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close