Nouă înșelătorie online în România. Cum vă poate lăsa fără bani în cont

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de către o femeie de 52 de ani cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni de înşelăciune în mediul online. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în urma cu câteva zile, femeia ar fi primit un mesaj de pe contul unei cunoştinţe, prin intermediul unei reţele de socializare, prin care i se oferea posibilitatea de a câştiga o sumă de bani, cu ocazia unei promoţii aniversare a unei societăţi comerciale.

Victima a respectat condiţia să se înscrie la un sondaj şi să ofere datele cardului bancar pentru a încasa câştigul. Ulterior, din contul femeii au fost efectuate tranzacţii de peste 3.500 de lei, fără consimţământul său", a spus miercuri, purtătorul de cuvânt la IPJ Maramureş, Florina Meteş.

Al doilea caz identic

În cel de-al doilea caz, faptele s-au petrecut în mod identic. "Poliţiştii au fost sesizaţi de o altă femeie cu privire la comiterea unei alte infracţiuni de înşelăciune, prin acelaşi mod de operare. În acest caz, femeia a fost păgubită cu suma de peste 2.100 de lei", a mai precizat Florina Meteş.



În ambele situaţii, poliţiştii au întocmit dosar penal şi desfăşoară cercetări în vederea lămuririi stării de fapt, identificării autorilor şi dispunerii măsurilor legale, notează Agerpres.