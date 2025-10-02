€ 5.0837
Data publicării: 16:57 02 Oct 2025

Mamă a trei copii, luată de ape în timpul inundațiilor din Italia - VIDEO
Autor: Iulia Horovei

italia inundatii favara Captură de ecran, Sursa foto: Diretta Sicilia, X
 

O femeie de 38 de ani din Italia a fost luată de ape în urma inundațiilor care au lovit peninsula.

O femeie de 38 de ani, căsătorită și mamă a trei copii, este dată dispărută după ce a fost luată de viitura violentă care a lovit localitatea Favara din provincia Agrigento, Italia, potrivit presei italiene.

@sandraa__castronovo oggi nel mio paese; solo a favara succedono queste cose, assurdo. #perte #favara #fypviral #foryou #sicily ♬ suono originale - ????????????????????????????????

Victima, pe numele său Marianna Bello, a încercat să se salveze coborând din autoturism, însă a fost purtată de apele furioase și trasă într-un canal artificial care se varsă în albia unui pârâu, arată polaris.

Salvatorii continuă căutările

Pompierii și echipele de scafandri continuă căutările pentru a o găsi pe femeie. A fost solicitat și sprijinul unui elicopter al pompierilor din Catania, dar condițiile meteo nefavorabile împiedică deocamdată decolarea acestuia.

Căutările femeii continuă și cu sprijinul familiei, al localnicilor și al primarului orașului.

În dimineața zilei de 1 octombrie 2025, o furtună puternică a afectat zona de sud a Siciliei, provocând inundații și revărsarea cursurilor de apă. În localitatea Favara, străzile orașului au fost inundate de ploile torențiale, care au acoperit parțial mașinile aflate în trafic.

În doar 15 minute, o stația meteorologică a înregistrat 33,5 mm de precipitații.

 

