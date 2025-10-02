Mamă a trei copii, luată de ape în timpul inundațiilor din Italia - VIDEO

O femeie de 38 de ani, căsătorită și mamă a trei copii, este dată dispărută după ce a fost luată de viitura violentă care a lovit localitatea Favara din provincia Agrigento, Italia, potrivit presei italiene.

Victima, pe numele său Marianna Bello, a încercat să se salveze coborând din autoturism, însă a fost purtată de apele furioase și trasă într-un canal artificial care se varsă în albia unui pârâu, arată polaris.

Salvatorii continuă căutările

Pompierii și echipele de scafandri continuă căutările pentru a o găsi pe femeie. A fost solicitat și sprijinul unui elicopter al pompierilor din Catania, dar condițiile meteo nefavorabile împiedică deocamdată decolarea acestuia.

Căutările femeii continuă și cu sprijinul familiei, al localnicilor și al primarului orașului.

În dimineața zilei de 1 octombrie 2025, o furtună puternică a afectat zona de sud a Siciliei, provocând inundații și revărsarea cursurilor de apă. În localitatea Favara, străzile orașului au fost inundate de ploile torențiale, care au acoperit parțial mașinile aflate în trafic.

În doar 15 minute, o stația meteorologică a înregistrat 33,5 mm de precipitații.