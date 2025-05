MAE: Votul în diaspora decurge în condiții bune. Număr record de alegători

"Procesul electoral s-a derulat până la această oră în condiții bune în toate cele 965 de secții de vot din afara țării. Nu s-au înregistrat disfuncționalități semnificative în cadrul secțiilor de vot, nici incidente, iar procesul electoral se desfășoară în deplină legalitate și transparență", transmite MAE.

Un număr record de cetățeni români și-au exercitat dreptul constituțional la vot în secțiile organizate în străinătate.

În condițiile acestei prezențe ridicate, MAE reamintește că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2025 prevede că cetățenii români care sunt la coadă sau în interiorul secțiilor de vot la ora închiderii acestora, la ora 21:00 a României, pot vota până cel mult la ora locală a României 23:59.

Ministerul Afacerilor Externe roagă cetățenii români care intenționează să voteze să acorde sprijin membrilor secțiilor de vot din străinătate pentru ca procesul electoral să se deruleze în cele mai bune condiții.

"Constatăm cu îngrijorare faptul că postări care au devenit virale pe conturile de social media contribuie la o campanie agresivă de răspândire de știri false privind procesul electoral în desfășurare din România. Sunt îngrijorătoare pentru MAE în particular acelea care au scopul de a manipula opinia publică în ce privește votarea în străinătate", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

"Situația este cu atât mai alarmantă cu cât pare creată cu scopul de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile și procesele democratice.

La nivelul MAE nu au fost raportate, până la acest moment, probleme semnificative privind derularea votului în străinătate. Nu există raportări din partea diferitelor autorități competente: Autoritatea Electorală Permanentă, MAI etc. privind probleme în cadrul procesului de vot.

Cu excepția unor probleme izolate, legate de anumite secții de votare, probleme care au fost gestionate prompt și eficient de către comisiile de votare sau personalul MAE, procesul electoral din străinătate se desfășoară neobstrucționat. Actualele încercări de a discredita caracterul liber și corect al procesului de vot și de a provoca nemulțumire publică reprezintă tentative grave de a diviza și mai mult societatea", a mai declarat acesta.

Statement attributable to the MFA’s spokesperson on the current smears on diaspora voting in the Romanian presidential elections:

"It is a serious concern that coordinated social media viral postings are currently mounting an aggressive campaign of spreading false allegations regarding the voting proces in Romania’s ongoing presidential elections. Of particular concern to the MFA are those designed to manipulate the public opinion regarding the voting process abroad.

This is all the more concerning as the campaign appears specifically designed to undermine public trust in democratic institutions and processes.

The Ministry of Foreign Affairs has recorded no significant problems, no concrete reports are recorded by the various competent authorities regarding voting abroad: Permanent Electoral Authority, Ministry of Home Affairs etc.

Except for isolated issues related to individual polling stations, that were promptly and effectively addressed by the polling commissions or the MFA staff, the election process abroad is unhindered.

Current attempts to smear the free and fair nature of the voting process and stoke anger are grave attempts to further divide the public".

