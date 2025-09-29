€ 5.0772
Data actualizării: 10:36 29 Sep 2025 | Data publicării: 10:36 29 Sep 2025

EXCLUSIV Lecția lui Titi Aur după un accident în trafic. Cum strică graba și șmecheria la volan
Autor: Andreea Deaconescu

accident-politician-psd-bulgaria_06584700 Foto: Pixabay
 

Un nou accident petrecut pe șoselele din România readuce în atenție problemele cronice de comportament la volan.

Invitat la DC Conducem, pilotul de raliuri Titi Aur, care deține propria școală de conducere defensivă și pilotaj, a explicat că lipsa răbdării și graba nejustificată stau, de cele mai multe ori, la baza acestor situații.

„Bineînțeles că n-are răbdare”, a punctat specialistul, descriind reacțiile tipice ale unor șoferi atunci când condițiile meteo și infrastructura cer mai multă prudență. „Plouă, sunt situații, în față apare ceva, nu contează, el trebuie să treacă. Vedem foarte des situația asta când trebuie să intri de pe două benzi pe o bandă pe autostradă și când toată lumea civilizată se repliază pe banda respectivă (fie că e banda 2, fie că e banda 1), aproape inevitabil, în România, cu siguranță, încă 2-3-4-5 se duc pe banda restricționată cu viteză, ca să intre în față”.

Accidentul comentat de Titi Aur

 

Pilotul a relatat și o experiență personală, petrecută în dimineața aceleiași zile, care ilustrează perfect felul în care traficul devine tensionat. „Astăzi dimineața am pățit următoarele: am dus mașina la service undeva în Pipera, venind de pe A3 înspre Pipera, unde te duci și te repliezi pe banda 1 ca să faci dreapta. În fine, la final de A3, vin unii pe banda 2 și la un moment dat insistă, semnalizează și vor să intre că ei sunt grăbiți, blochează și banda 2, te înjură și pe tine că de ce nu îi lași, dacă nu îi lași se blochează totul, dacă îi lași, ești fraierul, că el e șmecherul. Sunt cei care creează tensiuni și încurcă traficul”.

În ceea ce privește accidentul discutat, Titi Aur a subliniat că situația diferă puțin, dar cauza rămâne aceeași: graba. „Aici nu e vorba de o astfel de situație. Cel cu duba e grăbit, e ceva curier sau mașină de firmă și el nu are timp să stea după fraierii care merg mai încet pe ploaie și când a apărut obstacolul în față, la limită, a scăpat. Da, au scăpat la limită și el, dar și cel din față care e lovit acolo”.

