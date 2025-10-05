€ 5.0889
Data publicării: 15:12 05 Oct 2025

Intervenție de urgență după ce o furtună de zăpadă a blocat 1.000 de oameni pe munte
Autor: Iulia Horovei

everest munte Sursa foto: Pixabay
 

Aproximativ 1.000 de persoane au rămas blocate pe versantul estic al Everestului din Tibet din cauza unei furtuni de zăpadă.

Pe versantul estic al Muntelui Everest, situat în Tibet, aproape 1.000 de persoane au rămas blocate în taberele montane, duminică, 5 octombrie, după ce o furtună puternică de zăpadă a împiedicat coborârea și a blocat căile de acces, scrie presa chineză.

Situație gravă la mii de metri altitudine

Situația în ultimele ore a devenit critică, unele persoane prezentând semne de hipotermie, fiind mobilizate sute de salvatori pentru a interveni.

Mărturii de la cei care se aflau pe munte arată că zăpada s-a depus rapid și a făcut dificilă menținerea taberelor în siguranță. Corturile au fost afectate de greutatea stratului de zăpadă, iar traseele obișnuite de coborâre au devenit impracticabile. În aceste condiții, turiștii și alpiniștii au fost nevoiți să rămână în tabere până la sosirea echipelor de salvare.

Salvatorii lucrează la preluarea tuturor oamenilor blocați 

Echipele de intervenție, inclusiv organizații voluntare specializate în salvarea pe munte, s-au mobilizat pentru a ajunge la persoanele izolate. Localnicii și salvatorii au folosit utilaje pentru a curăța zăpada și pentru a deschide trecerile spre taberele afectate. Operațiunile de evacuare au început imediat ce drumurile au fost parțial curățate, iar unele persoane au reușit să coboare în siguranță.

Unii martori au relatat că poziția taberelor la mari altitudini a făcut intervenția mult mai dificilă, implicând traversarea unor treceri montane situate la peste 5.000 de metri. Salvatorii s-au confruntat cu vreme extremă și zăpadă abundentă pentru a ajunge la alpiniști, scrie și China Press.

Autoritățile au recomandat tuturor turiștilor și grupurilor de alpiniști să evite zona până la stabilizarea vremii și asigurarea siguranței traseelor.

Operațiunile de salvare continuă, iar autoritățile colaborează cu organizațiile locale și voluntarii pentru a salva toate persoanele afectate, conform surselor citate anterior.

vreme
zapada
munte
tibet
everest
oameni blocati
echipe de salvare
