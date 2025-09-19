€ 5.0719
Data actualizării: 20:40 19 Sep 2025 | Data publicării: 20:37 19 Sep 2025

EXCLUSIV Incident grav înainte de aterizarea pe Otopeni, cu o dronă civilă. Convorbirea pilot - copilot - surse DCNews

Autor: Doinița Manic
drona otopeni Foto: Pexels
 

Un incident cu o dronă civilă a avut loc pe Aeroportul Otopeni.

Echipajul unui avion a raportat vineri prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost imediat raportat autorităţilor competente.

"În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată", se arată în comunicatul CNAB.

Autorităţile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

Informații suplimentare de la surse DC NEWS

 

drona
otopeni
avion
incident
