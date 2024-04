În ce au băgat banii primarii USR. Avem toate cifrele record

Elevii din Sectorul 1 au în prezent cele mari burse din țară, după ce primarul USR Clotilde Armand le-a dublat. 44 de clădiri ale unor școli au fost modernizate și aduse la cele mai înalte standarde de Radu Mihaiu în Sectorul 2 și alte 47 sunt în lucru.







În Timișoara, Dominic Fritz construiește 84 de săli de clasă noi, iar Allen Coliban și Lucian Stanciu-Viziteu au dotat sute de școli din Brașov și Bacău cu echipamente digitale moderne și tehnologie de ultimă generație.







Investiții record în școlile din Sectorul 1







În Sectorului 1 al Capitalei, primarul USR Clotilde Armand a alocat un procent record de 22% din bugetul pe 2024 pentru Educație. Peste 530 de milioane de lei vor fi investiți în modernizarea școlilor și dotarea acestora cu tehnologie de ultimă generație.







Un corp nou de școală se construiește la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, cu 19 săli de clasă. Noul corp va avea o bibliotecă modernă cu sală de lectură, cabinet medical, cabinet stomatologic etc. Proiectul prevede de asemenea construirea unei săli de sport moderne și a unei săli de evenimente.







Şi elevii talentați la arte vor beneficia de condiții de studiu și creație îmbunătățite, prin extinderea și modernizarea Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”. Noul imobil va include laboratoare ultramoderne, cabinete medicale, sală de sport, bibliotecă și spații multifuncționale, care vor oferi celor 734 de elevi toate condițiile necesare pentru excelența artistică.







Un bazin olimpic ultramodern va fi construit la Colegiul Tehnic „Media”, pentru a susține antrenamentul și competițiile sportivilor practicanți de înot.







Primăria Sectorului 1 investește de asemenea în proiecte educaționale inovative, cum ar fi programul de tip after school "Educație pentru Viață", un proiect de 24 de milioane de lei. Peste 3.500 de elevi beneficiază în prezent de masă caldă, îngrijire și sprijin pentru teme prin acest program, care se desfășoară în 25 de școli și licee din sector.







În plus, primarul Clotilde Armand a dublat bursele elevilor din Sectorul 1, care au în prezent cele mai mari burse din țară.









Educație de calitate în Sectorul 2









Și în Sectorul 2 al Bucureștiului se fac investiții masive în educație. An de an, Radu Mihaiu, primarul USR al Sectorului 2, a crescut sumele alocate pentru învățământ, iar asta se reflectă în calitatea școlilor și a educației.







Dacă în 2020, ultimul an de mandat al fostului primar al Sectorului 2, bugetul alocat investițiilor în educație era de 55 de milioane de lei, în 2024 suma alocată acestor investiții este de peste 340 de milioane de lei.







Primăria Sectorului 2 a consolidat, reabilitat și modernizat 44 de clădiri ale unor școli, aduse la standarde înalte de confort și funcționalitate. De asemenea, au fost modernizate 14 curți de școli, care au devenit spații sigure și atractive pentru recreere și activități în aer liber.







47 de clădiri ale școlilor sunt în lucru în prezent, dintre care 32 sunt în faze avansate și vor fi finalizate în acest an, iar restul se află în diverse stadii de implementare.







Printre proiectele majore aflate în curs de finalizare se numără o creșă construită la standarde moderne pe strada Ion Vlad, care va oferi 110 locuri pentru copii și va deveni operațională începând cu anul viitor. Totodată, sunt în construcție 5 grădinițe noi, care vor fi finalizate în vara acestui an. Grădinița 137 va fi de asemenea extinsă cu încă 50 de locuri.







Iar investițiile nu se opresc aici. Urmează să fie construite 7 săli de sport aferente școlilor și un corp nou de clădire la Școala Maria Rosetti. Se efectuează de asemenea lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare la mai multe unități de învățământ, printre care Școala Centrală, Liceul Spiru Haret, Liceul Mihail Sadoveanu, Liceul Xenopol, Colegiul Național Mihai Viteazul și Școala 31.







Mai multe programe educaționale inovative au fost de asemenea implementate în Sectorul 2: „Școală după școală”, „Grădinița de vară” și „Educația duală”, care le oferă copiilor și tinerilor acces la o gamă variată de activități și experiențe de învățare.







Primăria Sectorului 2 a dezvoltat și un program dedicat sportului în școli, pentru promovarea unui stil de viață sănătos și implicarea elevilor în competiții și în diverse alte activități sportive.









Școli moderne în Timișoara









De la preluarea mandatului, primarul USR Dominic Fritz a făcut cele mai mari investiții din ultimele decenii în școlile din Timișoara. Și în 2024 educația rămâne un domeniu prioritar: 20% din bugetul de dezvoltare al orașului e direcționat spre școli și grădinițe.







Dominic Fritz a obținut o finanțare de 17,5 milioane de euro din PNRR pentru dotarea a 1.300 de clase din Timișoara cu mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale performante. Tot mobilierul vechi din școli va fi schimbat: băncile, dulapurile, scaunele vechi din sălile de clasă – inclusiv echipamentele IT. Toți copiii din Timișoara, indiferent dacă învață la o școală de cartier sau în centru, vor avea condiții moderne, sigure și confortabile, în clase și laboratoare.







E cel mai ambițios proiect de modernizare a învățământului timișorean din ultimele decenii. Sunt vizate peste 80% dintre sălile de clasă din oraș, restul de 20% au beneficiat de dotări în ultimii 5 ani. Aproximativ 40.000 de elevi vor beneficia de aceste dotări. Vor dispărea astfel diferențele dintre școlile centrale și cele din cartiere, toți copiii din oraș vor avea condiții egale de educație în clase.







În Timișoara sunt în construcție în prezent 84 de săli de clasă, atât în zona centrală, cât și în cartierele orașului, ca și 3 săli de sport și 3 săli multifuncționale pentru școli.







Noile clădiri vor fi echipate cu dotări moderne pentru sălile de clasă, laboratoare, săli de sport și ateliere și vor deveni școli de secolul 21, dotate cu toate echipamentele de care copiii au nevoie. Serviciile educaţionale vor fi de asemenea modernizate, astfel încât elevii să aibă acces ușor la informaţie şi la utilizarea noilor tehnologii.







Mai multe școli din Timișoara vor fi transformate în școli verzi, cu fonduri europene. Așa se va întâmpla la Colegiul Henri Coandă, Liceul Alimentar, Școala Generala nr. 1 din zona cartierul Fabric, Liceul „J.L. Calderon”. Clădirile vor fi eficientizate energetic, vor fi instalate panouri solare, tâmplăria veche va fi schimbată, ca și instalațiile termice, electrice și rețeaua de apă.







Dominic Fritz a obținut de asemenea 103,3 milioane de lei din PNRR pentru construirea unui campus de învățământ dual la Timișoara, prin asocierea primăriei cu 30 de parteneri: trei universități, inspectoratul școlar, 7 licee, 16 companii și 3 asociații ale mediului de afaceri. Campusul va fi un spațiu modern, complet echipat, și va pregăti viitorii meseriași pentru cerințele actuale de pe piața muncii.







Buget record pentru educație la Brașov







Și Allen Coliban, primarul USR al Brașovului, a investit mult în educație încă de preluarea mandatului. Bugetul alocat educației și învățământului a crescut în fiecare an: dacă în 2023 bugetul era de 181,7 milioane de lei, în acest an este de peste 266 de milioane de lei.







Primăria a dotat în ultimul an toate școlile din Brașov cu echipamente moderne IT: table inteligente, proiectoare, laptopuri. De asemenea, toate unitățile de învățământ au fost dotate cu echipamente sportive. Orele de sport se desfășoară acum cu echipamente noi, inclusiv mingi omologate de federațiile sportive în mai multe domenii.







Un nou corp de clădire se construiește la cea mai căutată școală din cartierul Tractorul, Școala 30, care va fi pus la dispoziția elevilor în actualul an școlar. O clădire cu parter și două etaje, în care vor fi amenajate 10 săli de clasă, un laborator de informatică, un al doilea laborator (a cărui destinație va fi stabilită de conducerea școlii), o bibliotecă, un cabinet medical, grupuri sanitare pentru fete, băieți și persoane cu dizabilități. Clădirea va avea și un lift exterior, pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități. Primarul Allen Coliban va construi, de asemenea, şase grădiniţe şi patru creşe, proiectele acestora fiind într-un stadiu avansat.







La Brașov se construiește și un campus pentru învățământul dual, care va integra învățământul profesional liceal cu cel universitar, printr-un parteneriat administrație – învățământ – mediu de afaceri. Un proiect de 141 de milioane de lei, din care peste 104 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din PNRR obținute de primarul Allen Coliban.







Tinerii din Brașov se vor pregăti aici pentru calificări solicitate pe piața muncii în industria auto și mecatronică, industria aeronautică, IT, alimentație publică și turism.







Campusul va fi format dintr-un centru educațional cu 10 săli de clasă, 10 ateliere tehnologice/de practică digitale, un atelier digital multifuncțional universitar, bibliotecă, un cămin pentru elevi/studenți cu o capacitate de 400 de locuri, cantină, spații de luat masa și o sală de sport multifuncțională.









Sute de clase modernizate în școlile din Bacău







Și școlile din Bacău se modernizează în mandatul primarului USR Lucian Stanciu-Viziteu. Acesta a alocat anul trecut aproape 31 de milioane de lei pentru școlile din Bacău. De trei ori mai mult decât în ultimul an de mandat al fostului primar.







734 de clase din școlile din oraș au fost dotate cu echipamente moderne IT și tehnologie de ultimă generație: laptopuri, table electronice, routere de rețea, videoproiectoare, camere web și 4.267 tablete pentru uz școlar.







Școlile din Bacău vor fi de asemenea dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, printr-o finanțare de peste 42 de milioane de lei obținută din PNRR. Sute de săli de clasă și zeci de laboratoare, cabinete școlare și ateliere de practică vor fi dotate cu mobilier școlar nou și echipamente digitale.







O nouă clădire se construiește la Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen”, cel mai mare colegiu tehnic din județul Bacău, printr-o investiție de peste jumătate de milion de euro. Aici învață aproape 2.200 de copii de la nivelul preșcolar, primar, liceal (zi și frecvență redusă), precum și tineri de la școala profesională, postliceală și de maiștri.







A fost finalizată de asemenea reabilitarea termică a corpului principal al Colegiului și a clădirii în care funcționează grădinița și căminul, printr-un proiect european de aproape 9 milioane de lei. Din acest an, se vor face economii de până la 30 la sută cu agentul termic și consumul de energie.







Se finalizează, de asemenea, prima reabilitate termică, în aproape 50 de ani de existență, a Liceului Tehnologic „Grigorie Antipa”! Se fac lucrări de modernizare și reabilitare a liceului, cu instalații sanitare, termice și electrice noi, și o nouă rezervă de apă pentru hidranții interiori și exteriori. Liceul va avea de asemenea două laboratoare noi de informatică, pe lângă cele de fizică și chimie, care vor fi reabilitate integral – o investiție de aproape 6 milioane de lei.







La Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” s-a schimbat acoperișul la cantină și cămin și vor fi renovate clase, printr-o finanțare de 3,3 milioane de lei. A început și renovarea Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, contract finanțat cu 6 milioane de euro din PNRR.







Au fost modernizate de asemenea cantinele de la colegiile naționale „Ferdinand I” și „Mihai Eminescu” și de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”. Modernizările permit creșterea calității hranei pentru sute de copii care servesc masa și reduc costul facturii de utilități a acestor școli.









Școli moderne și în alte localități administrate de primarii USR









Școlile se modernizează și în alte localități administrate de primarii USR, cu bani din bugetul local sau cu fonduri europene.







La Întorsura Buzăului, în județul Covasna, primarul Raul Urdă are în derulare proiecte de reabilitare a 2 licee din oraș, „Mircea Eliade” și „Nicolae Bălcescu”, cu finanțări de peste 1,2 milioane de euro obținute din PNRR. De asemenea, școlile din oraș vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, cu 875 de mii de euro din PNRR.







La Milișăuți (jud. Suceava) a început recent reabilitarea unui corp al Școlii Gimnaziale Bădeuți, printr-un proiect finanțat 100% din PNRR. Este primul proiect ajuns în faza de execuție dintre cele 12 cu finanțare din PNRR semnate de primarul Vasile Cărare. Primarul USR a obținut de asemenea peste 1,6 milioane de lei din PNRR pentru dotarea școlilor cu mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale.







În Dumbrăvița (județul Timiș), primarul USR Horia Bugarin a construit de la zero, în primii 3 ani de mandat, cu fonduri europene, o creșă și o școală cu bazin de înot, sală de sport și bibliotecă. Un milion de lei obținuți din PNRR vor fi investiți în dotarea cu echipamente IT și mobilier nou a zeci de săli de clasă. Table inteligente au fost instalate deja în 25 de clase, care vor fi dotate și cu sisteme audio, imprimante multifuncționale și scannere. Laboratorul de informatică va fi dotat cu 30 de laptopuri, iar 12 clase vor avea mobilier nou.







Primarul Vasile Popa din Gârbovi, județul Ialomița, a obținut peste 8,2 milioane de lei din PNRR pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Gârbovi și a Grădiniței cu program normal. De asemenea, 986 de mii de lei din PNRR vor fi investiți în dotarea școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Primarul Marinel Moruz a obținut 240.000 de euro din PNRR pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Generale nr. 1 din comuna Dimăcheni (jud. Botoșani), care va fi modernizată în totalitate. Primarul USR a făcut deja lucrări de modernizare la școala și grădinița din localitate, iar copiii au deja săli de clasă reabilitate, ca și un grup sanitar și toalete în interiorul clădirilor.

Și primarul Marian Arhire dotează școlile din Sânpetru (jud. Brașov) cu mobilier nou și echipamente IT, printr-o finanțare nerambursabilă de 944.753 lei din PNRR.

(A)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News