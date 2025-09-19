Fratele lui Kate Middleton și-a exprimat adevăratele sentimente în timpul vizitei lui Donald Trump

Prințesa Kate este o figură-cheie în Familia Regală, cu un prestigiu aparte, însă se știe bine că, încă de la căsătoria cu Prințul William și intrarea în Casa de Windsor, a păstrat o relație extrem de apropiată cu propria familie – inclusiv cu frații săi, Pippa și James, scrie Mirror.

În timp ce Kate a strălucit la banchetul de stat oferit în onoarea vizitei președintelui american Donald Trump și a Primei Doamne Melania, fratele ei, James, a reacționat imediat atunci când pe pagina oficială a fost publicată o fotografie cu viitorul Rege și Regina.

„Gata pentru banchetul de stat”, era legenda imaginii cu William și Kate, amândoi îmbrăcați în ținute de gală cu cravată albă, acompaniată de emoji-urile cu steagurile Marii Britanii și SUA.

Comentariul făcut de fratele mai mic a lui Kate Middleton

Fratele mai mic al lui Kate și-a arătat sprijinul printr-un comentariu simplu, din patru cuvinte, la fotografia elegantă ce marca vizita de stat a lui Trump: „Mândru să fiu britanic”, a scris James, înlocuind cuvântul „britanic” cu emoji-ul steagului UK.

Kate a furat privirile la banchet, purtând o mantie de seară din dantelă, de culoare auriu-șampanie, creată de Phillipa Lepley, peste o rochie minimalistă, din crep de mătase, lungă până în pământ.

Piesa, brodată manual, cu motive delicate de trandafiri și flori, a fost accesorizată cu o poșetă-plic din perle și o pereche de pantofi aurii decupați, cu vârf ascuțit, de la Aquazurra. Kate și-a lăsat părul desfăcut, în bucle lejere – un gest neobișnuit pentru ea la un eveniment de asemenea anvergură – și a ales tiara sa preferată, Lover’s Knot.

Președintele Trump nu și-a ascuns admirația, lăudând-o pe Kate în timpul cinei: „Atât de strălucitoare, atât de sănătoasă și atât de frumoasă”, a spus el, adăugând: „Este cu adevărat o mare onoare, mulțumesc.”

Kate Middleton, prietena fratelui ei

James Middleton nu s-a ferit niciodată să vorbească despre respectul și dragostea pe care i le poartă surorii sale mai mari. Când Kate a avut curajul să transmită într-un mesaj video că fusese diagnosticată cu cancer și că urma un tratament ce o obliga să se retragă temporar din viața publică, James a scris la acel video: „De-a lungul anilor, am urcat multe munți împreună. Ca familie, vom urca și pe acesta alături de tine.”

Într-un interviu ulterior, James a vorbit despre impactul pe care diagnosticul surorii sale l-a avut asupra lor ca familie, descriind perioada drept una „dificilă”. El a explicat pentru The Times: „Să fii acolo pentru cineva este un lucru esențial și nu trebuie să fie în termenii tăi. Nu ar trebui să fie în termenii tăi. Ar trebui să fie în termenii lor; necondiționat: ‘Nu fac asta pentru a primi ceva în schimb. O fac pentru că te iubesc.’

Și acesta este cel mai simplu mod de a arăta dragostea. O poți exprima prin tot felul de gesturi elaborate, dar, în realitate, înseamnă pur și simplu să fii prezent”.

În 2017, James a trecut prin propriile încercări, confruntându-se cu depresia. Când rolurile s-au inversat și el a fost cel care avea nevoie de ajutor, Kate și Pippa nu au ezitat să îi fie alături.

Chiar și în momentele în care avea gânduri suicidare, James le-a cerut surorilor să participe la ședințele sale de terapie, iar ele au acceptat imediat.

„Surorile mele au venit la unele dintre ședințele mele de terapie. Au fost mereu acolo în clipele grele și au rămas lângă mine și în cele mai întunecate momente. Pentru asta, le voi fi recunoscător pentru totdeauna”, a scris James într-un eseu despre acea perioadă dificilă a vieții sale.