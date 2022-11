Florin Piersic Jr. se confruntă cu depresia. Actorul a dezvăluit cele mai dificile momente din viața lui: Nu ai de unde să știi ce va urma

Florin Piersic Junior este un renumit actor, scriitor și regizor de teatru și film, care a moștenit talentul desăvârșit de la părinții săi, marii actori Tatiana Iekel și Florin Piersic. Dincolo de cariera strălucită, Florin Piersic Jr este un bărbat discret atunci când vine vorba despre viața personală. Deși s-a bucurat de mari succese de-a lungul carierei sale, celebrul actor a mărturisit faptul că s-a confruntat în repetate rânduri și cu momente dificile și nu s-a ferit să admită că s-a confruntat cu episoade frecvente de depresie.

„Actorii sunt depresivi prin natură meseriei lor! E o chestiune pe care ți-o asumi din start dar nu ai de unde să știi ce va urmă pentru că ești puști în momentul ăla! Am avut extrem de multe căderi de foarte sus!”, spunea cu ceva vreme în urmă celebrul actor.

Întrebat fiind în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de câte ori s-a confruntat cu depresia, Florin Piersic Junior nu s-a sfiit să spună că în fiecare zi are astfel de momente, doar că a ajuns să se obișnuiască deja și își asumă aceste stări, că orice actor.

„În fiecare zi din viață mea! Adică de când sunt conștient să zic așa! Depresia e un cuvânt prea dur pentru un copil, să-l aplici unui copil! Dar un copil poate să fie supărat că i s-a stricat o jucărie sau ceva, dar de când mă știu și de când fac lucruri, fac acțiuni care să ducă undeva, nu sunt să construiesc mașinuță de lego, ci să am un proiect! În fiecare zi au fost momente, depresia nu te părăsește, e ceva cu care te obișnuiești în fond! Și sunt zile în care îi faci față și este doar un fel de... este o haină care te zgârie dar te-ai obișnuit cu disconfortul asta și alte zile în care îi cresc țepi și te zgârie foarte nasol! Depresia are și ea nuanțe, poate să fie o depresie acută sau mai soft, mai moale!”, a spus Florin Piersic Junior, conform KanalD.

Premiera primului episod al serialului „Egregora: Comoara pierdută“ a avut loc în această toamnă, iar sălile cinematografice au fost arhipline la fiecare difuzare a primului episod. Ceea ce a uimit, însă, pe lângă povestea fascinantă și cadrele superbe filmate pe tot cuprinsul țării, a fost numărul mare de actori extrem de cunoscuți care fac parte din distribuția acestui serial.

Printre numele cele mai cunoscute care au roluri în serialul Egregora se numără Daniel Nuţă, care îl interpretează pe Vlad Țepeș, Eduard Trică, care îl interpretează pe Radu cel Frumos, Maia Morgenstern, care o interpretează pe contesa Madgia, Ştefan Velniciuc, care îl interpretează pe Iancu de Hunedoara și Ramona Bădescu, care joacă rolul contesei Francesca.

Andrei Chiriac: Am scris un rol special pentru Maia Morgenstern

Andrei Chirieac, regizorul serialului, a venit cu precizări despre rolul Maiei Morgenstern și convergența actorilor către acest proiect cinematografic:

„Se spune că un serial, ca să fie promițător, trebuie să aibă cel puțin un actor cunoscut. În cazul Egregora nu am văzut unul, nu am văzut doi, ci am văzut chiar mai mulți. Dau exemplu acum, cu speranța de a nu-i supăra pe alții, pe Eduard Trică, Ramona Bădescu și Maia Morgenstern. Cum ai reușit să aduni toți acești oameni și să-i aduci în Egregora?“, a fost întrebarea adresată de jurnalistul Radu Gava (citește continuarea AICI).

