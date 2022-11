Premiera primului episod al serialului „Egregora: Comoara pierdută“ a avut loc în această toamnă, iar sălile cinematografice au fost arhipline la fiecare difuzare a primului episod. Ceea ce a uimit, însă, pe lângă povestea fascinantă și cadrele superbe filmate pe tot cuprinsul țării, a fost numărul mare de actori extrem de cunoscuți care fac parte din distribuția acestui serial.

Printre numele cele mai cunoscute care au roluri în serialul Egregora se numără Daniel Nuţă, care îl interpretează pe Vlad Țepeș, Eduard Trică, care îl interpretează pe Radu cel Frumos, Maia Morgenstern, care o interpretează pe contesa Madgia, Ştefan Velniciuc, care îl interpretează pe Iancu de Hunedoara și Ramona Bădescu, care joacă rolul contesei Francesca.

Andrei Chiriac: Am scris un rol special pentru Maia Morgenstern

Andrei Chirieac, regizorul serialului, a venit cu precizări despre rolul Maiei Morgenstern și convergența actorilor către acest proiect cinematografic:

„Se spune că un serial, ca să fie promițător, trebuie să aibă cel puțin un actor cunoscut. În cazul Egregora nu am văzut unul, nu am văzut doi, ci am văzut chiar mai mulți. Dau exemplu acum, cu speranța de a nu-i supăra pe alții, pe Eduard Trică, Ramona Bădescu și Maia Morgenstern. Cum ai reușit să aduni toți acești oameni și să-i aduci în Egregora?“, a fost întrebarea adresată de jurnalistul Radu Gava.

„Cu Eduard Trică am relații de prietenie de ceva ani, cu Ramona Bădescu la fel, iar pe Maia Morgenstern tot timpul am dorit-o în film. Am scris acest rol special pentru marea doamnă a filmului și a teatrului românesc. La un moment dat a avut timp, mi-a acordat câteva ore din timpul dânsei, și a venit la filmare. Nu a știut neapărat în ce proiect intră, dar apoi, văzând filmul la premieră, s-a bucurat și colaborarea va continua.

A fost relativ ușor, însă cu timpul stăm mai dificil vis-a-vis de unii actori care sunt foarte solicitați și îi prindem mai greu, însă facem în așa fel încât să ducem la bun sfârșit demersul primului sezon“, a explicat Andrei Chiriac, regizorul serialului Egregora: Comoara pierdută.

