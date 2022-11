Egregora, prima producție cu recuzită și cai în vârf de munte de la Sergiu Nicolaescu încoace. Regizor: Nu a îndrăznit nimeni în ultimii ani să facă așa ceva. S-au făcut multe filme de apartament

Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“, a venit cu explicații privitoare la efortul logistic pe trebuie să-l facă pentru a filma scene în cele mai puțin accesibile locuri din țară:

„Am văzut secvențe foarte dificil de filmat din perspectiva mea, am văzut recuzită, cai pe platoul Bucegi. Cum v-ați descurcat să duceți caii până acolo, să filmați toate acele scene? Eu, personal, nu am mai văzut filme românești, cel puțin în ultimii 10-20 de ani, în care să se pună accent pe partea asta activă, de expunere în zone periculoase“, a punctat jurnalistul Radu Gava.

„Fără falsă modestie, spun că nu a îndrăznit nimeni în ultimii foarte mulți ani să facă așa ceva. Cineaștii români, chiar dacă au avut bugete considerabile, au preferat să facă filme mai de apartament, în jurul blocului, ceva cumințel din punct de vedere al producției. Eu m-am aventurat, că așa îmi e firea, să duc mici armate în vârf de munte. Da, am transportat cai de la Snagov spre Sfinx, spre Babele, în Munții Bucegi, ne-am dus cu el la Lacul Bâlea, pe valea Avrigului. Nu mai spun de Nămăești, Arefu și cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari. Am angajat și oameni din zonă car aveau cai și am completat astfel mica noastră armată. Mai mul o ceată decât o armată, că am avut între 20 și 60 de cai, dar în film se vede foarte, foarte bine“, a spus Andrei Chiriac.

„Putem spune că e vorba de o premieră în cinematografia românească?“, a întrebat Radu Gava.

„Se poate spune, mai ales că este un film independent cu un buget foarte mic. Avem un buget foarte mic în comparație cu filmele a căror acțiune petrece într-o garsonieră și pot să spun că e un pionierat. Este o energie foarte bună e platoul de filmare, foarte multă bucurie și lumea este încântată de proiect. Suntem o echipă foarte mică și tot ceea ce ai văzut am făcut cu 10-12 oameni. Au fost momente când am avut pe cineva la consume, sau nu am avut și le-am făcut eu, am avut sau nu am avut la machiaj. De obicei am acoperit departamentul de cameră, sunet, dronă și cam atât. Avem un prieten, un colaborator extraordinar, Gabriel Vătafu este numele lui, care filmează de ani buni așa ceva și când am văzut ce poate să facă, evident am dorit o colaborare cu el“, a mai spus Andrei Chiriac.

Mari actori români în distribuția serialului Egregora. Andrei Chiriac: Am scris un rol special pentru Maia Morgenstern. A venit la filmări, dar nu a știut neapărat în ce proiect intră

Premiera primului episod al serialului „Egregora: Comoara pierdută“ a avut loc în această toamnă, iar sălile cinematografice au fost arhipline la fiecare difuzare a primului episod. Ceea ce a uimit, însă, pe lângă povestea fascinantă și cadrele superbe filmate pe tot cuprinsul țării, a fost numărul mare de actori extrem de cunoscuți care fac parte din distribuția acestui serial.

Printre numele cele mai cunoscute care au roluri în serialul Egregora se numără Daniel Nuţă, care îl interpretează pe Vlad Țepeș, Eduard Trică, care îl interpretează pe Radu cel Frumos, Maia Morgenstern, care o interpretează pe contesa Madgia, Ştefan Velniciuc, care îl interpretează pe Iancu de Hunedoara și Ramona Bădescu, care joacă rolul contesei Francesca.

Andrei Chiriac: Am scris un rol special pentru Maia Morgenstern

Andrei Chirieac, regizorul serialului, a venit cu precizări despre rolul Maiei Morgenstern și convergența actorilor către acest proiect cinematografic:

„Se spune că un serial, ca să fie promițător, trebuie să aibă cel puțin un actor cunoscut. În cazul Egregora nu am văzut unul, nu am văzut doi, ci am văzut chiar mai mulți. Dau exemplu acum, cu speranța de a nu-i supăra pe alții, pe Eduard Trică, Ramona Bădescu și Maia Morgenstern. Cum ai reușit să aduni toți acești oameni și să-i aduci în Egregora?", a fost întrebarea adresată de jurnalistul Radu Gava

