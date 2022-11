Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“, a vorbit despre elementele istorice care l-au condus să înceapă realizarea acestui proiect cinematografic:

„Ideea s-a tot transformat de-a lungul anilor. Totul a început la Sarmizegetusa, acum 15 ani, în martie 2007. Am călătorit acolo împreună cu un prieten și am cunoscut un localnic ce mi-a dezvăluit niște povești despre civilizația dacilor, despre secretele zonei și despre traficul de artefacte dacice. Atunci am dorit să fac un documentar artistic despre acel subiect. Lucrurile au evoluat spre un serial TV, care la început se chema „Secretul coifului de aur“, iar apoi am transformat totul în „Egregora: Comoara pierdută“.

E o călătorie prin toată România, o spovedanie a mea, sunt foarte multe din întâmplările mele puse în film și, cumva, este și călătoria mea. Este o chestie foarte, foarte frumoasă pe care doresc să o aduc în actualitatea noastră, o poveste despre o comoară pierdută, o comoară pe care romanii nu ar fi găsit-o acum 1.900 de ani, când au cucerit Dacia. Vorbim despre aurul pe care romanii nu l-au luat la Roma când au cucerit această parte a Daciei. De asemenea vorbim despre un secret, o comoară spirituală a dacilor, un secret care, dacă ar fi spus, ne-ar permite nouă să vibrăm altfel și să manifestăm o altfel de realitate“, a spus Andrei Chiriac.

„Putem spune că e, parțial, și un serial istoric, având în vedere că ne plimbăm prin toată istoria României?“, a întrebat jurnalistul Radu Gava.

„Parțial! Nu-mi place să spun că e istoric, ci că are secvențe de epocă. Nu respect neapărat manualul de istorie, care manual oricum trebuie actualizat tot timpul, deoarece sunt noi descoperiri și manualul a rămas un pic în urmă. Sunt foarte multe lucruri pe care le știu din zona Sarmizegetusei pe care, din păcate, nu le regăsim în manualul de istorie.

Arheologii de la Cluj, cumva, întârzie, probabil inconștient, să colaboreze cu anumite autorități din București pentru a pune în manualele de istorie noile informații. Din acest punct de vedere, vechea noastră civilizație este un pic văduvită, adevărul istoric nu se cunoaște încă foarte clar și majoritatea oamenilor știu că dacii au fost un popor destul de primitiv, cucerit de romani destul de repede și că procesul de romanizare ne-a condus la ceea ce suntem astăzi. Sunt lucruri destul de îndoielnice, după părerea mea, dar spun că există și o altfel de comoară pe care ar trebui să o descoperim“, a spus, la DC News, Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“.

Povestea acoperă o mare parte a istoriei

„Proiectul e mai vechi, are 14 ani, în urma unei călătorii la Sarmisegetuza s-a născut această poveste, inspirată de acel loc sacru. Abia acum vreo 2 ani, în vara anului 2018, am primit niște sponsorizări de la o firmă de publicitate și am făcut câteva secvențe ale primului sezon. Nu sunt nici pe departe gata cu producția, avem nevoie de foarte mulți bani pentru a merge mai departe, dar, din când în când, primim mici ajutoare și ne permitem să mai facem câte ceva.

Deși în ultimele filmări a apărut Vlad Țepeș, el este doar o parte a călătoriei noastre, dar nu este personajul principal, este și el acolo. Povestea e și mai frumoasă. E povestea unor tineri pasionați de istorie și de arheologie care găsesc la un moment dat, o parte din arhiva secretă a acestui Ordin al Dragonilor și o parte din înscrisurile pe care le-ar fi avut Vlad Țepeș. În acestea se vorbește despre comoara ascunsă a dacilor, cea materială și cea spirituală. Astfel, începe această călătorie prin toată România, lucrurile evoluând într-o călătorie spre comoara spirituală. Este o chestie fabuloasă și poate fi împachetată lejer ca brand de țară. E o muncă uriașă din partea noastră, dar și o bucurie în același timp“, a precizat regizorul Andrei Chiriac (citește mai mult AICI).

