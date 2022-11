Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“, a venit cu detalii referitoare la modul în care a reușit să strângă fondurile necesare acestui proiect cinematografic, exprimându-și dezamăgirea că politicienii, indiferent care ar fi fost ei, nu au avut aplecare în a sprijini această inițiativă:

„Pentru că ai vorbit de buget, unde ați găsit surse de finanțare în această perioadă, de unde a venit sprijinul mai consistent?“, a întrebat jurnalistul Radu Gava.

„Au fost două firme de publicitate care ne-au direcționat acei 1%, bani pe care ar fi trebuit să-i dea Centrului Național al Cinematografiei. Eu m-am calificat pentru că am avut un precontract cu o televiziune din România. Banii au venit cu țârâita, în 4 ani, am tot strâns câteva luni, după care am făcut o filmare, iar am strâns și iar am făcut o filmare. A fost o posibilitate bună pentru mine, oricum mai bună decât nimic, precum în anii anterior.

De asemenea, am apelat la prieteni, care ne-au mai dat 5-10 lei și am făcut din când în când chetă. Vreau să spun că au fost mulți oameni care au donat din puținul lor și sumele sunt chiar astea, 5 lei, 20 de lei, poate 100 de lei. Așa am mai completat micul nostru buget“, a spus Andrei Chiriac.

„Din partea statului ați primit ceva? Ați făcut demersuri în acest sens?“, a întrebat Radu Gava.

„Nu am primit nimic! Am mai făcut demersuri, am bătut la toate ușile posibile, dar subiectul este închis pentru mine. Cred că, deocamdată, clasa noastră politică, indiferent dacă e de stânga sau de dreapta, nu apreciază un astfel de proiect cinematografic, așa că fiecare cu filmul său“, a spus regizorul Andrei Chiriac.

Egregora, prima producție cu recuzită și cai în vârf de munte de la Sergiu Nicolaescu încoace. Regizor: Nu a îndrăznit nimeni în ultimii ani să facă așa ceva. S-au făcut multe filme de apartament

Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“, a venit cu explicații privitoare la efortul logistic pe trebuie să-l facă pentru a filma scene în cele mai puțin accesibile locuri din țară:

„Am văzut secvențe foarte dificil de filmat din perspectiva mea, am văzut recuzită, cai pe platoul Bucegi. Cum v-ați descurcat să duceți caii până acolo, să filmați toate acele scene? Eu, personal, nu am mai văzut filme românești, cel puțin în ultimii 10-20 de ani, în care să se pună accent pe partea asta activă, de expunere în zone periculoase“, a punctat jurnalistul Radu Gava.

„Fără falsă modestie, spun că nu a îndrăznit nimeni în ultimii foarte mulți ani să facă așa ceva. Cineaștii români, chiar dacă au avut bugete considerabile, au preferat să facă filme mai de apartament, în jurul blocului, ceva cumințel din punct de vedere al producției. Eu m-am aventurat, că așa îmi e firea, să duc mici armate în vârf de munte. Da, am transportat cai de la Snagov spre Sfinx, spre Babele, în Munții Bucegi, ne-am dus cu el la Lacul Bâlea, pe valea Avrigului. Nu mai spun de Nămăești, Arefu și cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari. Am angajat și oameni din zonă car aveau cai și am completat astfel mica noastră armată. Mai mul o ceată decât o armată, că am avut între 20 și 60 de cai, dar în film se vede foarte, foarte bine“, a spus Andrei Chiriac (citește continuarea AICI).

