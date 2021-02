Egregora, serial despre comoara ascunsă a dacilor. Andrei Chiriac (regizor): Povestea poate fi împachetată ca BRAND de ȚARĂ

Producătorii serialului „Egregora” au lansat miercuri mai multe imagini din timpul filmărilor unor scene spectaculoase, care au implicat 60 de cai şi călăreţi, în apropierea satului Nămăieşti din judeţul Argeş (mai multe detalii AICI).

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora“, a vorbit despre stadiul producției și despre locurile în care a filmat:

„Proiectul e mai vechi, are 14 ani, în urma unei călătorii la Sarmisegetuza s-a născut această poveste, inspirată de acel loc sacru. Abia acum vreo 2 ani, în vara anului 2018, am primit niște sponsorizări de la o firmă de publicitate și am făcut câteva secvențe ale primului sezon. Nu sunt nici pe departe gata cu producția, avem nevoie de foarte mulți bani pentru a merge mai departe, dar, din când în când, primim mici ajutoare și ne permitem să mai facem câte ceva“, a precizat regizorul Andrei Chiriac.

Povestea acoperă o mare parte a istoriei

„Deși în ultimele filmări a apărut Vlad Țepeș, el este doar o parte a călătoriei noastre, dar nu este personajul principal, este și el acolo. Povestea e și mai frumoasă. E povestea unor tineri pasionați de istorie și de arheologie care găsesc la un moment dat, o parte din arhiva secretă a acestui Ordin al Dragonilor și o parte din înscrisurile pe care le-ar fi avut Vlad Țepeș. În acestea se vorbește despre comoara ascunsă a dacilor, cea materială și cea spirituală. Astfel, începe această călătorie prin toată România, lucrurile evoluând într-o călătorie spre comoara spirituală. Este o chestie fabuloasă și poate fi împachetată lejer ca brand de țară. E o muncă uriașă din partea noastră, dar și o bucurie în același timp“, a precizat regizorul Andrei Chiriac.

Stadiul producției

„Până în prezent, să zicem că am făcut aproximativ 5% din tot serialul. Acesta se vrea a avea 36 de episoade, a câte o oră fiecare, 3 sezoane. Practic, câte 12 episoade pe sezon. Dacă vorbim de un prim sezon, suntem cam la 10-15% din primul sezon. Am aproape o oră și 40 de minute de film. Sunt aproape gata cu secvențele de epocă din perioada lui Vlad Țepeș și, ulterior, concluzionăm această etapă a producției și mergem mai departe cu zona 2021 când copiii găsesc jurnalul și pleacă în călătoria inițiatică.

M-au impresionat toate locurile unde am filmat. Nu numai pe mine, care le-am bătut cu piciorul. Echipa a rămas foarte impresionată, pentru toți e o bucurie. Am filmat la Cazanele Dunării, la Polovragi, la Sfinx, la Babele, la vârful Omu, la Valea Obârșii, Transfăgărășan, Cârța și, ultima dată la Nămăiești lângă orașul Câmpulung. Filmăm peste tot în România unde este important din punct de vedere spiritual, mănăstiri, cetăți“, a conchis regizorul.

