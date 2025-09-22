Femeie declarată dispărută, găsită decedată în râul Moldova, la Roman

Un cadavru a fost descoperit luni dimineață în râul Moldova, în municipiul Roman, după ce un bărbat aflat la pescuit a observat trupul unei femei în vârstă de 72 de ani, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

La locul incidentului s-au deplasat pompieri cu barca și polițiști criminaliști pentru a evalua situația și a prelua probele necesare anchetei.

Familia victimei anunțase dispariția acesteia

„În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost înștiințați despre faptul că în râul Moldova se află o persoană decedată. Polițiștii au identificat persoana în cauză, o femeie în vârstă de 72 de ani, din municipiul Roman”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Ramona Ciofu.

Familia victimei anunțase dispariția acesteia încă din 19 septembrie, iar hainele femeii fuseseră găsite pe malul râului a doua zi.

Anchetatorii iau în considerare varianta suicidului, iar polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, conform Agerpres.