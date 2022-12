Fără știri pe Facebook. Țara în care s-ar putea întâmpla

Meta a ameninţat că va elimina conţinutul de ştiri de pe Facebook în SUA, exprimându-şi dezacordul faţă de o nouă lege care ar acorda instituţiilor de ştiri o putere mai mare de a negocia taxe pentru conţinutul partajat pe Facebook, transmite Rador.

O lege similară, adoptată în Australia, a dus la suspendarea pentru scurt timp a ştirilor de pe Facebook, anul trecut. Meta susţine că platforma oferă, de fapt, un trafic crescut către instituţiile de ştiri, iar editorii postează conţinutul pe Facebook pentru că "îi avantajează rezultatul final". Legislaţia, cunoscută sub numele de Actul JCPA (Jurnalism Competition and Preservation Act) a fost introdusă în Congres de senatorul Amy Klobuchar, din Minnesota şi are sprijin bipartit.

Legislaţia ar oferi editorilor şi radiodifuzorilor puteri mai mari de a negocia colectiv cu companiile de social media pentru o cotă mai mare din veniturile publicitare. Companiile media susţin că Meta generează sume uriaşe de bani din articolele de ştiri distribuite pe platformă.

Meta a fost amendată cu sute de milioane de euro de Uniunea Europeană

Meta, compania-mamă a Facebook, nu a protejat suficient datele utilizatorilor săi. Sancțiunea intervine într-un context de consolidare a amenzilor şi procedurilor judiciare în UE şi SUA împotriva giganţilor tehnologici precum Google, Amazon, Facebook şi Apple, cunoscuţi şi după acronimul 'GAFA', potrivit Agerpres.



Comisia pentru protecţia datelor (DPC) anunţă încheierea unei anchete privind Meta Platforms Ireland Limited, filială a Meta şi instanţă care controlează datele reţelei sociale Facebook, impunându-i o amendă de 265 de milioane de euro şi o serie de măsuri corective, a menţionat luni DPC într-un comunicat.



Autoritatea irlandeză anunţase în aprilie 2021 deschiderea unei anchete vizând Facebook în numele UE, după dezvăluirea unui caz de piratare de către hackeri a datelor a peste 530 milioane de utilizatori, din 2019.



Ancheta a vizat aplicaţiile Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer şi Instagram Contact Importer (...) între 25 mai 2018 şi septembrie 2019 şi a încercat să afle dacă Meta protejase suficient datele utilizatorilor săi în virtutea Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR).



Sediul european al Facebook se află în Irlanda, ca şi al altor giganţi din Silicon Valley, şi de aceea DPC îi revine să desfăşoare anchete în numele UE.



Decizia de a impune o amendă grupului Meta şi filialelor sale vizate a fost luată vineri, în urma constatării de încălcări ale regulamentului european (GDPR), a explicat DPC.



La 25 mai 2018, în Spaţiul Economic European (Uniunea Europeană plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) a intrat în vigoare Regulamentul general privind protecţia datelor, un set unic de norme cu o abordare comună la nivelul UE în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal. De la data respectivă aproape toate statele membre şi-au adaptat legislaţia naţională pentru a se conforma GDPR. Citește continuarea știrii AICI.

