La secția de votare din Iași, de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64, ziua de astăzi a adus un moment cu totul special. În timp ce alegătorii își exercitau dreptul la vot, liniștea obișnuită a fost spartă de aplauze. Membrii secției, dar și oamenii aflați la rând, au salutat cu emoție ieșirea din cabina de vot a unei tinere. Nu era vorba despre un gest obișnuit, ci despre celebrarea unui prag important din viața ei: are 18 ani împliniți anul acesta, iar acesta a fost primul ei vot.

Se pare că aceasta este o mică tradiție: toți cei care votează pentru prima dată la 18 ani sunt felicitați astfel, ca un gest de încurajare și recunoaștere a importanței momentului.

Tânara, mărturisire emționantă: "Dacă se produc schimbări în Republica Moldova datorită acestui vot mă voi întoarce înapoi acasă"

Ruslana ne-a spus că a împlinit 18 ani acum jumătate de an, dar aștepta cu nerăbdare să voteze încă de când avea 16 ani. Este elevă în Iași, în clasa XI-a și vrea să facă și facultatea în România. Își dorește un viitor mai bun pentru Republica Moldova și din acest motiv crede că votul fiecărui cetățean este extrem de important

"Am împlinit 18 ani acum jumătate de an și este pentru prima oară când votez. E o senzație minunată, mi-a plăcut. Am așteptat asta încă de când aveam 16 ani. Vreau un viitor mai bun pentru Republica Moldova. Aș dori ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană pentru că sunt elevă aici. Îmi doresc un viitor mai mai bun pentru țara mea și poate în viitor nu vom mai fi nevoiți să plecăm din țara noastră ca să ne facem un viitor. Pentru că a fost primul vot am avut onoarea de a fi aplaudată. Am primit și un stiker, stiker pe care eu abia așteptam să îl primesc. Sunt entuziasmată", ne-a povestit tânăra.

Cât despre posibilitatea ca după finalizarea studiilor să se întoarcă înapoi în Republica Moldova, tânăra a spus: "Dacă se produc schimbări în Republica Moldova datorită acestui vot mă voi întoarce înapoi acasă".