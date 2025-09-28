€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:30 28 Sep 2025

EXCLUSIV Emoție la Iași: o tânără moldoveancă, aplaudată după ce a votat. Care este explicația
Autor: Doinița Manic

tanara vot iasi Foto: Doinița Manic
 

O tânără moldoveancă a fost întâmpinată cu ropote de aplauze, după ce a ieșit din cabina de vot, la o secție de votare din Iași.

La secția de votare din Iași, de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64, ziua de astăzi a adus un moment cu totul special. În timp ce alegătorii își exercitau dreptul la vot, liniștea obișnuită a fost spartă de aplauze. Membrii secției, dar și oamenii aflați la rând, au salutat cu emoție ieșirea din cabina de vot a unei tinere. Nu era vorba despre un gest obișnuit, ci despre celebrarea unui prag important din viața ei: are 18 ani împliniți anul acesta, iar acesta a fost primul ei vot.

Se pare că aceasta este o mică tradiție: toți cei care votează pentru prima dată la 18 ani sunt felicitați astfel, ca un gest de încurajare și recunoaștere a importanței momentului.

Tânara, mărturisire emționantă: "Dacă se produc schimbări în Republica Moldova datorită acestui vot mă voi întoarce înapoi acasă"

Ruslana ne-a spus că a împlinit 18 ani acum jumătate de an, dar aștepta cu nerăbdare să voteze încă de când avea 16 ani. Este elevă în Iași, în clasa XI-a și vrea să facă și facultatea în România. Își dorește un viitor mai bun pentru Republica Moldova și din acest motiv crede că votul fiecărui cetățean este extrem de important

"Am împlinit 18 ani acum jumătate de an și este pentru prima oară când votez. E o senzație minunată, mi-a plăcut. Am așteptat asta încă de când aveam 16 ani. Vreau un viitor mai bun pentru Republica Moldova. Aș dori ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană pentru că sunt elevă aici. Îmi doresc un viitor mai mai bun pentru țara mea și poate în viitor nu vom mai fi nevoiți să plecăm din țara noastră ca să ne facem un viitor. Pentru că a fost primul vot am avut onoarea de a fi aplaudată. Am primit și un stiker, stiker pe care eu abia așteptam să îl primesc. Sunt entuziasmată", ne-a povestit tânăra.

Cât despre posibilitatea ca după finalizarea studiilor să se întoarcă înapoi în Republica Moldova, tânăra a spus: "Dacă se produc schimbări în Republica Moldova datorită acestui vot mă voi întoarce înapoi acasă".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iasi
alegeri parlamentare republica moldova
vot
sectie de votare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 17 minute
Actrița Olga Delia Mateescu: Pe mine nu m-a marcat niciun personaj, eu le-am marcat pe ele
Publicat acum 57 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Vești bune și rele pentru Balanță, Rac și Fecioară. Berbecul va avea dispute cu partenerul
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Fostul ministru chinez al Agriculturii, condamnat la moarte pentru corupție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close