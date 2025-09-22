€ 5.0753
Data actualizării: 11:30 22 Sep 2025 | Data publicării: 11:27 22 Sep 2025

Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale

Autor: Iulia Horovei
echinoctiu toamna Sursa foto: Freepik
 

Echinocțiul de toamnă marchează începutul toamnei în emisfera nordică și echilibrul dintre zi și noapte.

Echinocțiul de toamnă din anul 2025 va avea loc luni, 22 septembrie, la ora 21:19. Acesta se produce când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°, moment care marchează începutul toamnei în emisfera nordică, iar ziua (partea zilei luminată de Soare), indiferent de latitudine, va fi egală cu noaptea. În emisfera sudică are loc echinocțiul de primăvară, marcând sosirea primăverii.

La latitudinile țării noastre, în aceste zile, Soarele va culmina la amiază la o înălțime medie de 45°, ceea ce reprezintă jumătatea distanței unghiulare dintre zenit si orizont. Acest fenomen astronomic reprezintă momentul în care Soarele, în mișcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecție a eclipticii cu ecuatorul ceresc, potrivit astro-urseanu.ro.

Fenomenul nu se produce la aceeași dată în fiecare an, deoarece anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582), echinocțiul de toamnă s-a produs în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie.

După echinocțiul de toamnă, ziua (perioada de timp iluminată de Soare într-un ciclu de 24 de ore) devine tot mai mică, iar noaptea tot mai mare până la solstițiul de iarnă, din 21 decembrie 2025.

Semnificații astronomice și tradiții populare românești

Cele două puncte de pe ecliptică, în care se află Soarele în momentul echinocțiului, se numesc puncte echinocțiale, fiind denumite punctul vernal și, respectiv, punctul autumnal. Cuvântul „echinocțiu” derivă din cuvântul francez „equinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” - „egal” și „nox”, „noctis” - „noapte”.

Calendarul popular păstrează în zona echinocțiului de toamnă amintirea unui străvechi început de an, marcat de moartea și renașterea Zeiței Mumă, de origine neolitică, peste care părinții bisericii creștine au suprapus moartea, numită Adormirea (15 august) și nașterea Fecioarei Maria (8 septembrie), potrivit volumului „Zile și mituri. Calendarul țăranului român” (2000), de Ion Ghinoiu.

La 8 septembrie, sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) marchează sfârșitul verii și începutul toamnei. Vremea se răcește, începe migrația păsărilor, iar o vorbă populară spune că acum se schimbă pălăria cu căciula.

În 2024, echinocțiul de toamnă s-a produs în ziua de 22 septembrie, la ora 15:44, potrivit Agerpres.

Echinocțiul de toamnă în anii viitori

  • 2026 - 23 septembrie, ora 03:05
  • 2027 - 23 septembrie, ora 09:02
  • 2028 - 22 septembrie, ora 14:45

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

