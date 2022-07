Dragoș Preda a vorbit la DC NEWS despre rolul Societății Naționale de Radiocomunicații, dar și despre importanța infrastructurii critice pentru România.

"Peste tot toate statele au o astfel de companie pentru că aici vorbim despre infrastructură critică. Aici vă dau exemplu a ceea ce tocmai s-a întâmplat în flancul estic al statului român și anume în Ucraina. Ca urmare a bombardamentelor și oricine poate, și spectatorii dumneavoastră pot să vizioneze acest lucru când caută pe Google: ca urmare a acestor bombardamente, venind în sprijinul Ucrainei, Regatul Unit al Marii Britanii a decis să revină asupra unei infrastructuri despre care inclusiv în România se vorbea despre renunțarea la ea, la undele scurte, tocmai pentru că acestea sunt cele mai sigure, mai ales în cazul unei conflagrații sau în cazul unui cataclism, că vorbim de cutremurul, inundații etc.", a declarat Dragoș Preda, directorul general al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM).

Discuții despre modificarea sistemului Ro-Alert

"Adică, stați puțin, să renunțe la FM? Radiourile noastre sunt pe FM. AM-ul nu se mai folosește, în afară de radioul public nu mai folosește nimeni.", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Dar pentru tot ce înseamnă dincolo de granițe, pe distanțele cele mai lungi, inclusiv pentru ascultătorii noștri din Noua Zeelanda, din Kamceatka, cum vorbeam cu cineva, de fapt, pentru a întreține inclusiv relația cu românii din diaspora, se folosesc AM-urile și undele scurte. E adevărat, sunt mari consumatori de energie, o recunosc. Una dintre anvelopele companiei Radiocom este și acest consum de energie pentru care am demarat o serie de proiecte pentru eficiență energetică, codul caen, ca să transformăm din mare consumator în mare furnizor de energie până în 2030. Revenind, acestea sunt singurele care rămân inclusiv pentru zona de emergency. Chiar vorbeam cu domnul general Bălan să reluăm discuțiile pentru a integra pe sistemul Ro-Alert infrastructura noastră pe care în mod natural Radiocom o are în monopol și anume AM și FM și undele scurte.", a precizat Dragoș Preda.

Importanța infrastructurii critice în caz de război sau cataclism

"Undele scurte le folosiți pe radio. Noi folosim Internetul, deci emisiunea de acum poate fi vizionată și este vizionată de pildă în Noua Zeelandă sau în SUA pe internet.", a intervenit Bogdan Chirieac.

"În caz de cataclism, toate aceste comunicații inclusiv cele de telefonie mobilă, au de suferit. Aici e infrastructura critică, infrastructura principală care rămâne în picioare în cazul unor situații de urgență.", a spus Dragoș Preda.

"Deci să explicăm telespectatorilor noștri. În caz de război, în caz de cutremur, toate antenele astea GSM pe care le avem sunt primele care pică și mai pică dintr-un motiv, ele sunt dimensionate cam la 30% umplere, deci 30% pot vorbi în același timp. În caz de cutremur, Doamne ferește, toată lumea sună pe toată lumea: "Mamă, ești bine? Tăticule ești bine"? Și atunci pică. Rămân însă comunicațiile dumneavoastră valabile care sunt folosite numai de autorități.", a precizat Bogdan Chirieac.

"Sunt folosite și de radio de difuziune și de televiziunea publică, de instituțiile statului și pot să și transporte date prin ele. Tocmai de aceea acum, de când am preluat conducerea acestei companii, am căutat să dezvolt și comunicațiile optice. Sunt cele mai sigure datorită și sistemului de criptare, și sensibilității sistemului de criptare.", a mai spus Dragoș Preda.

