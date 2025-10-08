Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment pentru pelerinii de la Cuvioasa Parascheva: „Șapte reguli care vă pot ține departe de UPU”

Medicul și politicianul Tudor Ciuhodaru a venit cu mai multe sfaturi pentru pelerinii care vor merge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Acesta atrage atenția că temperaturile scăzute, oboseala și aglomerația pot provoca probleme grave de sănătate și îi îndeamnă pe credincioși să respecte câteva reguli simple pentru a evita vizita la urgențe.

"Începe pelerinajul la Sfânta Parascheva - 7 reguli pentru pelerini (și nu numai!) ce vă țin departe de UPU în aceste zile:

Purtați haine mai groase și evitaţi imobilizarea prelungită. Noaptea temperaturile se pot apropia de zero grade. Beți lichide calde. Nu este recomandat să vă încălziţi consumând alcool. Măncaţi măcar o gustare cu cel puţin câteva ore înainte de a vă aşeza la coada pelerinilor. Aşteptarea se poate prelungi iar hipoglicemiile şi stările lipotimice pot deveni probleme redutabile în condiţii de aglomerație. Nu-i lăsați neinsoţiţi pe cei cu probleme de ordin psihologic sau psihiatric pentru a evita acutizarea afecţiunilor de bază. Nu întrerupeţi tratamentul pentru bolile pe care le aveţi, precum cele cardiace sau metabolice, doar pentru a putea participa la pelerinaj. Întreruperea tratamentului le poate agrava sau complica evoluţia. În cazul apariţiei oricărei simptomatologii mergeți rapid la spital, eventual cu mijloacele proprii disponibile, pentru a scurta timpul până la prezentare, ținând cont că aglomeraţia sau căile dificile de acces vă pot crea multe probleme. Încercati să luaţi legatură cu medicul de familie, mai ales pentru afecţiunile minore, pentru a nu fi nevoiţi sa stați zeci de ore prin sălile de aşteptare ale vreunui spital. Sunați la 112 când nu va puteţi încadra rapid într-un anumit tip de patologie (cardiacă, digestivă etc) pentru că, în abseța unui spital de urgenţă monobloc, cu toate specialităţile necesare, vă puteti trezi că înlocuiţi pelerinajul de la moaşte cu un pelerinaj pe la mai multe spitale din Iași.

Cazuri letale înregistrate la pelerinajul Sfintei Parascheva

Rețineți:

În fiecare an patologia hramului de Sfânta Parascheva e dominată de stări lipotimice, tetanii manifeste, pusee hipertensive, accidente ischemice tranzitorii sau episoade de anxietate paroxistică. Nu lipsesc nici gastritele, ulcerele și enterocolitele, legate de tipul și modul de alimentație sau de nerespectarea regulilor de igienă. Femeile din rural cu vârste de peste 55 de ani sunt cele mai expuse la astfel de afecțiuni dar după terapia de urgență, solicită întotdeauna reîntoarcerea la pelerinaj. În schimb, la cei veniți în scopuri mai puțin ecumenice, patologia dominantă este cea traumatică, în special plăgi, luxații și entorse sau legată de excesele alimentare sau alcoolice. În anii trecuţi s-au înregistrat chiar şi cazuri letale: o femeie de 61 de ani cu probleme cardiace şi-a pierdut viața în timp ce stătea la coadă la moaşte, iar în 2013 o altă pacientă de 55 de ani din Ploieşti nu a mai putut fi resuscitată. Nu au fost singurele cazuri în care pelerini care au stat prea multe ore în picioare la rând au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nu uitați să respectați toate cele 7 reguli simple pentru a vă simți bine în toate aceste zile", a scris medicul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.