€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:43 08 Oct 2025

Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment pentru pelerinii de la Cuvioasa Parascheva: „Șapte reguli care vă pot ține departe de UPU”
Autor: Doinița Manic

ciuhodaru parascheva Foto: Facebook Tudor Ciuhodaru
 

Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru a publicat un set de recomandări pentru pelerinii care vin la Iași, la racla Sfintei Parascheva.

Medicul și politicianul Tudor Ciuhodaru a venit cu mai multe sfaturi pentru pelerinii care vor merge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Acesta atrage atenția că temperaturile scăzute, oboseala și aglomerația pot provoca probleme grave de sănătate și îi îndeamnă pe credincioși să respecte câteva reguli simple pentru a evita vizita la urgențe.

"Începe pelerinajul la Sfânta Parascheva - 7 reguli pentru pelerini (și nu numai!) ce vă țin departe de UPU în aceste zile:

  1. Purtați haine mai groase și evitaţi imobilizarea prelungită. Noaptea temperaturile se pot apropia de zero grade. Beți lichide calde. Nu este recomandat să vă încălziţi consumând alcool.
  2. Măncaţi măcar o gustare cu cel puţin câteva ore înainte de a vă aşeza la coada pelerinilor. Aşteptarea se poate prelungi iar hipoglicemiile şi stările lipotimice pot deveni probleme redutabile în condiţii de aglomerație.
  3. Nu-i lăsați neinsoţiţi pe cei cu probleme de ordin psihologic sau psihiatric pentru a evita acutizarea afecţiunilor de bază.
  4. Nu întrerupeţi tratamentul pentru bolile pe care le aveţi, precum cele cardiace sau metabolice, doar pentru a putea participa la pelerinaj. Întreruperea tratamentului le poate agrava sau complica evoluţia.
  5. În cazul apariţiei oricărei simptomatologii mergeți rapid la spital, eventual cu mijloacele proprii disponibile, pentru a scurta timpul până la prezentare, ținând cont că aglomeraţia sau căile dificile de acces vă pot crea multe probleme.
  6. Încercati să luaţi legatură cu medicul de familie, mai ales pentru afecţiunile minore, pentru a nu fi nevoiţi sa stați zeci de ore prin sălile de aşteptare ale vreunui spital.
  7. Sunați la 112 când nu va puteţi încadra rapid într-un anumit tip de patologie (cardiacă, digestivă etc) pentru că, în abseța unui spital de urgenţă monobloc, cu toate specialităţile necesare, vă puteti trezi că înlocuiţi pelerinajul de la moaşte cu un pelerinaj pe la mai multe spitale din Iași.

Cazuri letale înregistrate la pelerinajul Sfintei Parascheva

Rețineți:

  1. În fiecare an patologia hramului de Sfânta Parascheva e dominată de stări lipotimice, tetanii manifeste, pusee hipertensive, accidente ischemice tranzitorii sau episoade de anxietate paroxistică. Nu lipsesc nici gastritele, ulcerele și enterocolitele, legate de tipul și modul de alimentație sau de nerespectarea regulilor de igienă. Femeile din rural cu vârste de peste 55 de ani sunt cele mai expuse la astfel de afecțiuni dar după terapia de urgență, solicită întotdeauna reîntoarcerea la pelerinaj.
  2. În schimb, la cei veniți în scopuri mai puțin ecumenice, patologia dominantă este cea traumatică, în special plăgi, luxații și entorse sau legată de excesele alimentare sau alcoolice.
  3. În anii trecuţi s-au înregistrat chiar şi cazuri letale: o femeie de 61 de ani cu probleme cardiace şi-a pierdut viața în timp ce stătea la coadă la moaşte, iar în 2013 o altă pacientă de 55 de ani din Ploieşti nu a mai putut fi resuscitată. Nu au fost singurele cazuri în care pelerini care au stat prea multe ore în picioare la rând au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nu uitați să respectați toate cele 7 reguli simple pentru a vă simți bine în toate aceste zile", a scris medicul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dr ciuhodaru
pelerini
pelerinaj
pelerinaj iasi
hramul sfanta parascheva
sfanta parascheva
iasi
sfanta cuvioasa parascheva
paraschiva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cum evoluează alertele meteo de ploi și vânt, în orele următoare. ANM, noi precizări
Publicat acum 27 minute
Râdeam de grecii care se baricadau la un fulg de nea, dar nici italienii nu sunt departe de noi. Cum a ajuns să ne paralizeze o ploaie
Publicat acum 37 minute
Hunter Biden ar fi încercat să vândă terenurile din jurul Ambasadei SUA din România. Ce legături avea cu Gabriel Popoviciu
Publicat acum 48 minute
Femeie condamnată la închisoare, după ce a golit un card bancar pierdut de un vietnamez în toaleta unui mall din Cluj
Publicat acum 52 minute
Totul despre menopauză. Dr. Virginia Țârlea, la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat acum 23 ore si 59 minute
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close