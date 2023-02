De ce Telegram a devenit aplicația preferată pe timp de război

Războiul din Ucraina este încă din primele zile a invaziei ruse și un război informațional. Kremlinul a făcut propagandă în presa de stat din Rusia și a încercat să-i îndoctrineze pe oameni și să distorsioneze adevărul, inclusiv în mediul online.

Informațiile false, precum fake news și videoclipuri deepfake, s-a înmulțit rapid, în timp ce ucrainenii și restul lumii s-au străduit să găsească modalități pentru a spune adevărul despre invazia Rusiei. Aplicația Telegram a ajuns unul dintre cele mai importante canale prin care s-a făcut acest lucru.

Volodomir Zelenki, spre exemplu, a folosit tot timpul Telegramul pentru a îndemna oamenii să lupte și să reziste invaziei, ajungând ca acum să aibă peste un milion de abonați, scrie Fortune.com. Platforma a fost un instrument foarte important pentru ca mesajele să ajungă în Rusia, acolo unde Facebook, Twitter, Instagram și, practic, toate mass-media independente sunt interzise, notează sursa citată.

Dar și mulți ruși au început, de asemenea, să folosească această aplicație pentru a transmite informații independente, în urma restricțiilor impuse de Kremlin pentru mass media. Potrivit Time, numărul de abonați ruși ai Telegram a crescut cu 48% din 24 februarie, când a început războiul, până în martie același an. Este probabil ca cei mai mulți oameni cautau știri independente. De asemenea, s-au alăturat platformei și instituții media cunoscute, darși publicații occidentale, inclusiv The Guardian, The Wall Street Journal și The Washington Post. Fortune.com scria în ianuarie 2023, că în primele cinci luni ale războiului utilizarea Telegramului în Rusia a crescut cu 66%.

Ce este Telegram

Telegram este una dintre cele mai populare aplicații sociale din Ucraina și Rusia și a fost încă de înainte de începerea invaziei. Este o aplicație gratuită bazată pe cloud, care permite utilizatorilor să trimită și să primească mesaje, apeluri, fotografii, videoclipuri, fișiere audio și alte fișiere.



Platforma a fost creată pentru prima dată în 2013 de către antreprenorul în tehnologie de origine rusă Pavel Durov - o figură care s-a lovit de statul rus din ce în ce mai autoritar în numeroase ocazii, scrie The Economic Times.

Cum funcționează aplicația

Telegram are câteva caracteristici cheie care îl fac o opțiune atrăgătoare pentru comunicațiile legate de război. În primul rând, permite crearea de grupuri publice și private de până la 200.000 de utilizatori (unde indivizii pot trimite mesaje și interacționa) și canale (care permit difuzarea unidirecțională către abonații canalului).



Prin aceste grupuri și canale, organizațiile pot ajunge la sute de mii de oameni cu mesaje și streaming audio/video live - toate acestea sunt criptate și stocate pe Telegram cloud.

Cu toate acestea, în timp ce atât comunicațiile publice, cât și cele private de pe Telegram sunt criptate, setarea implicită de criptare nu este criptarea end-to-end, ci se întâmplă pe bază de client/server.



Datele sunt stocate (deși într-o formă criptată) pe cloud și distribuite în mai multe centre de date din întreaga lume. Aceste centre sunt controlate de persoane juridice din diferite jurisdicții și sunt supuse legilor respectivelor jurisdicții. Aceste date ar putea fi decriptate, deși acest lucru ar fi dificil.

