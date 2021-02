Cum vezi dacă cineva îţi spionează conversaţiile pe WhatsApp. Metoda simplă

Poţi accesa WhatsApp şi de pe site-ul web.whatsapp.com, însă dacă nu eşti atent cineva îţi poate lua telefonul deblocat şi îl poate conecta la acel website.

Dacă nu ştii că cineva să fi făcut acest lucru, nu prea ai cum să observi. Totuşi, te poţi deconecta de la toate sesiunile. Va trebui să accesezi secţiunea Setări (dreapta jos a ecranului din aplicaţia WhatsApp). După aceea, apasa pe WhatsApp Web/Desktop, iar apoi apăsă pe opţiunea Log out from all devices, potrivit cumsa.ro.

În cazul în care vei găsi în listă un dispozitiv pe care nu l-ai folosit, atunci înseamnă că cineva ţi-a văzut toate mesajele, din momentul în care s-a conectat. Drept urmare, ar fi bine să verifici secţiunea Setări din cadrul aplicaţiei WhatsApp.

Vezi și: Cum vezi dacă cineva are acces la contul tău de Facebook. Cel mai simplu mod