Cîţu, promisiune pentru liberalii din Bucureşti. "Cu mine preşedinte PNL, doar liberali la primăriile de sector"

"Mesaj ferm pentru colegii mei, membri PNL în București: cu mine președinte al partidului, vom susține doar membri PNL la primăriile de sector. Votați înțelept când alegeți președinții PNL de sectoare. Mult succes și vă aștept alături de echipa câștigătoare. Împreună construim România liberală", a scris Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook.

La alegerile locale din 2020, doar un singur liberal a câştigat o primărie de sector, în speţă Ciprian Ciucu, la sectorul 6. Nicuşor Dan, deşi susţinut de liberali, nu era membru PNL, în timp ce la celelalte primării unde alianţa a triumfat, candidaţii erau de la USR-PLUS. .

Orban, încrezător că va rămâne preşedinte PNL

„Filiala Sectorului 1 are președintele PNL și va avea și după 25 septembrie președintele Partidului Național Liberal. La final de mandat stau cu fruntea sus”, spune Ludovic Orban, membru PNL Sector 1.

El spune că în patru ani de zile a realizat lucruri „la care nimeni nu s-ar fi așteptat”.

„PNL este principalul partid de guvernământ, deține astăzi trei din cele patru funcții importante în stat. PNL e un partid puternic și are capacitatea de a se pregăti pentru 2024 să câștige toate bătăliile electorale. Eu nu rostesc vorbe în vânt. Când vă spun că avem tot ce ne trebuie să putem să ne atingem obiectivele, vă spun pentru că știu, vreau și pot să conduc partidul spre noi victorii, așa cum l-am condus în cei patru ani”, conchide Orban, conform Mediafax.

Marţi, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, premierul Florin Cîţu a declarat că social-democraţii îl consideră "cel mai mare inamic al lor", dar le-a transmis că nu vor scăpa de el deoarece "a tranşat" alegerile din interiorul PNL.

"Toţi românii trebuie să ştie că niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD. Ştiţi deja ce fel de politician sunt. Şi ştiţi că niciodată, dar niciodată nu aş susţine, nici măcar în glumă, să dau jos propriul guvern ca apoi să fac guvernare cu PSD. Am intrat în politică fiind liberal convins şi voi respecta până la capăt principiile şi valorile liberale. Domnilor de la PSD, degeaba speraţi! Vă minţiţi singuri! După 25 septembrie va fi şi mai rău pentru dumneavoastră. Am tranşat alegerile din PNL, de cine vă e cel mai frică nu scăpaţi. Ştiu că există o aşteptare foarte mare după 30 de ani în care lucrurile au stagnat, dar au trecut doar şase luni de zile. Totuşi, în aceste şase luni de zile vedem că economia merge în direcţia corectă, în direcţia bună. Standard & Poor's, doar în două luni de zile după ce am preluat guvernarea, a schimbat perspectiva la pozitiv. Urmează şi alte agenţii de rating. Vom face toate aceste reforme. Le-am pus în PNRR. De aceea tot vorbesc de opt ani de guvernare. Vom face reforme până în 2024 şi după aceea", a arătat Cîţu în plenul reunit al celor două Camere.