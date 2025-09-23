Circulația mașinilor de marfă și salubritate, limitată în Capitală

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că urmează să fie stabilite intervalele orare în care vor putea circula mașinile de transport marfă și cele de salubritate în București, în încercarea de a reduce traficul intens din orele de vârf.



El a precizat, pentru Radio România Actualități, că în Capitală circulă aproape 300.000 de mașini de marfă.



„Lucrăm la un proiect foarte important, pe care îl vom anunța săptămâna aceasta, acela de a reglementa în municipiul București când se ridică gunoiul și când se face transportul de marfă. (În Capitală există, n.r.) 1,7 milioane de autovehicule înmatriculate plus alte 300.000 care intră, deci sunt 2 milioane de mașini.

Din cele 1,7 milioane - ce știm noi de pe București, unde avem datele certe de la Poliția Română - aproape 300.000 sunt mașini de marfă, aproape 300.000 sunt mașini care n-ar trebui să caute la un interval orar foarte aglomerat în trafic, la fel cum se întâmplă și în alte municipii, la fel cum se întâmplă peste tot în lume”, a anunțat edilul interimar.

Restricții de circulație

Edilul a precizat că intervalele propuse pentru restricționarea circulației acestor vehicule sunt 07:00 - 09:00 și 16:00 - 19:00.

„Intervalul orar pe care noi l-am propus și pe care îl vom propune la finalul acestei săptămâni, după analiza tuturor datelor, va fi o interdicție în anumite ore. Vă dau un exemplu, 7:00-9:00 dimineața. După ora 9:00 începe să scadă (aglomerația, n.r.). Iar al doilea interval orar este între 16:00 și 19:00”, a explicat Bujduveanu.

Bujduveanu a subliniat că este necesară susținerea transportului alternativ pentru descongestionarea traficului.



Edilul interimar a adăugat că Primăria Capitalei are în lucru 12 kilometri de bandă unică pentru transportul în comun, dar că acestea vor fi implementate gradual.



„La nivelul municipiului București avem peste 50 de kilometri de bandă unică pentru transportul comun, ceea ce face ca pe un traseu de pe axa nord-sud a Bucureștiului poți câștiga mai mult de 30 de minute dacă folosești transportul în comun. Viziunea noastră este ca bucureștenii să nu fie forțați să lase mașina, ci să aleagă să meargă cu transportul în comun, pentru că este mai modern, mai rapid, este mult mai eficient decât mașina proprie, nu trebuie să găsești loc de parcare”, a explicat Bujduveanu.



El a apreciat că aglomerația în trafic s-a mai redus față de anul precedent, având în vedere că fluența în intersecții este asigurată de echipaje ale Poliției Naționale și Locale.

Semaforizare inteligentă în 250 de intersecții din Capitală

De asemenea, în prezent 250 de intersecții sunt introduse în sistemul de semaforizare inteligentă. Numărul acestora ar trebui să ajungă la 500 anul viitor, în baza unui proiect cu finanțare PNRR. Sistemul va asigura prioritate pentru transportul în comun și va regla semaforizarea, pentru a evita apariția ambuteiajelor.



Bujduveanu a mai declarat că stâlpișorii pentru delimitarea benzilor unice sunt necesari până în momentul în care vor putea fi emise amenzi în baza imaginilor de pe camerele de filmat.



„Odată cu pachetul doi de administrație va intra o modificare prin care camerele de filmat vor emite automat amenzi și pentru benzile unice. (...) La momentul la care nu va mai exista un impediment și nu va mai trebui să fie un polițist la capătul benzii unice sau la început, că avem digitalizat tot acest sistem, nu va mai fi nevoie de stâlpi”, a spus Bujduveanu, potrivit Agerpres.