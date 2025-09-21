€ 5.0719
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:42 21 Sep 2025

Ceață densă pe șoselele din țară. Traficul, oprit pe Transalpina

Autor: Andreea Deaconescu
dn1_54095300 DN 1, trafic Foto: Crișan Andreescu
 

Duminică dimineață, șoferii au parte de condiții dificile pe șoselele din mai multe județe din țară, unde vizibilitatea este puternic redusă din cauza ceții.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, pe drumuri din Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Covasna, Harghita, Ialomița, Maramureș și Sălaj, ceața scade vizibilitatea sub 200 de metri, iar în unele zone aceasta coboară chiar sub 50 de metri.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate scăzută la sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Covasna, Harghita, Ialomița, Maramureș și Sălaj”, se precizează în comunicatul transmis de autorități.

Pe lângă restricțiile impuse de condițiile meteorologice, traficul este întrerupt astăzi pe DN 67C – Transalpina, între localitățile Novaci și Rânca, pentru desfășurarea competiției de automobilism „Cupa Novaci”. Evenimentul reprezintă o etapă a Campionatului Regional de Viteză în Coastă și are loc în două intervale orare: între 8:00 și 13:30, respectiv 14:30 și 19:00. Sectorul vizat este cuprins între kilometrii 16 și 21, în județul Gorj.

Polițiștii rutieri atrag atenția conducătorilor auto că deplasarea în aceste condiții presupune o atenție sporită și adaptarea permanentă a vitezei la vizibilitate. Recomandările vizează informarea din timp asupra stării vremii și a drumurilor, respectarea indicațiilor agenților, evitarea manevrelor periculoase și semnalizarea clară a schimbării direcției de mers. „Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze despre condițiile meteorologice și de trafic de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, să respecte indicațiile polițiștilor, să evite manevrele riscante și să se asigure bine înainte de a schimba direcția, semnalizând intenția și acordând prioritate celor în drept!”, transmit reprezentanții Centrului Infotrafic.

trafic
infotrafic
ceata
