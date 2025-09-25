€ 5.0754
Data actualizării: 11:35 25 Sep 2025 | Data publicării: 11:28 25 Sep 2025

Câini vs. pisici: Ce preferă românii. Rezultatele care te vor surprinde - Sondaj

Autor: Doinița Manic
Câini vs. pisici: Ce preferă românii. Rezultatele care te vor surprinde - Sondaj Foto: Pixabay
 

Un sondaj de opinie arată ce animale de companie preferă mai mult românii.

Peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie, potrivit unui sondaj INSCOP, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025. Cercetarea, făcută pe un eșantion de 1103 persoane, reprezentativ la nivel național, relevă preferințele românilor când vine vorba de prietenii necuvântători.

Câinii rămân favoriții românilor – 47,6% îi aleg ca animal de companie, în timp ce 21,2% preferă pisicile. Pe locul al treilea se află păsările (3,3%), urmate la mare distanță de rozătoare (0,5%), pești (0,4%) și reptile (0,4%). 1,3% dintre respondenți au menționat alte animale, 1,6% au spus că nu preferă niciunul, iar 2,1% nu au răspuns.

Profilul iubitorilor de câini și pisici

Datele detaliate arată diferențe clare între preferințele de gen, vârstă, educație și opțiuni politice:

  • Câinii sunt mai iubiți de bărbați (56%) decât de femei (40%). Tinerii sub 30 de ani (56%) și persoanele din mediul rural (50%) se regăsesc și ei printre cei care aleg în special câinii. În funcție de educație, câinii sunt preferați de 40% dintre cei cu studii primare, 51% cu educație medie și 47% cu studii superioare. Politic, simpatizanții PNL (59%) și AUR (54%) sunt cei mai apropiați de câini.

  • Pisicile, în schimb, atrag mai multe femei (26%) decât bărbați (16%) și mai mulți tineri sub 30 de ani (27%). Ele sunt preferate în special de bucureșteni (40%) și de persoanele cu studii superioare (27%). La capitolul opțiuni politice, simpatizanții USR ies în evidență (30%).

De ce aleg românii animalele de companie

Întrebați despre motivele pentru care dețin un animal de companie, 40,4% dintre respondenți au indicat compania și afecțiunea.

12,8% apreciază rolul de pază și protecție, iar 12,5% văd animalele ca o modalitate de a-i învăța pe copii responsabilitatea. Pentru 10,6%, pasiunea pentru o anumită specie a fost criteriul principal.

Cine are și cine vrea animale de companie

În prezent, 57,1% dintre români au cel puțin un animal de companie. Dintre aceștia, 35,2% au un singur animal, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei.

Dintre cei care nu au animale, 42,6% declară că au avut în trecut, iar 24,5% intenționează să aibă în viitor.

