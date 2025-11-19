Atac cu cuțitul într-un hotel din Brăila. Un străin venit în România a încercat să omoare patru oameni

Un cetăţean străin venit în România a încercat să omoare patru oameni într-un hotel din Brăila, cu un cuțit. Bărbatul, cercetat acum pentru tentativă de omor şi tentativă de omor calificat, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Incidentul s-a întâmplat în data de 15 noiembrie.

Potrivit sursei citate, dosarul a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, unde suspectul era cercetat iniţial pentru tentativă de omor şi trei infracţiuni de lovire sau alte violenţe, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, care a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, continuarea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale.

Cum s-a întâmplat totul

"În cauză s-a reţinut următoarea situaţie de fapt: - în data de 15.11.2025, în jurul orei 23:30, în timp ce se aflau în incinta unui hotel din mun. Brăila, inculpatul M.M.K. a agresat fizic persoana vătămată T.G.W. - cetăţean străin, respectiv a tăiat-o cu un cuţit în zona gâtului, cu intenţia de a-i suprima viaţa, fiindu-i provocate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 10-12 zile îngrijiri medicale.

În data de 15.11.2025, în jurul orei 23:50, în timp ce se aflau în incinta unui hotel din mun. Brăila, fiind înarmat cu un cuţit, inculpatul M.M.K. a agresat fizic 3 persoane vătămate (N.A.P., P.L.L. şi D.S.P. - cetăţeni străini), cu intenţia de a-i ucide, provocându-le leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare zile de îngrijiri medicale", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, potrivit Agerpres.

Bărbatul fusese reținut a doua zi după atac

Pe 16 noiembrie 2025, cetățeanul străin a fost reţinut pentru 24 de ore, iar a doua zi procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

"Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu a inculpatului M.M.K. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.11.2025, până la data de 16.12.2025, inclusiv", precizează sursa citată.