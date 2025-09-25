Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării

Apa potabilă îmbuteliată ar putea fi vândută în aeroporturile din România la un preț maxim de 3 lei, prevede o propunere legislativă privind stabilirea prețului maxim de vânzare pentru apa potabilă îmbuteliată, comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori.

Potrivit proiectului, prin spațiu cu opțiuni limitate pentru consumatori se înțelege orice spațiu comercial în care, prin natura amplasamentului și a condițiilor de acces, consumatorul nu dispune de alternative rezonabile pentru achiziționarea apei potabile. Sunt considerate astfel de spații - incluzând, dar fără a se limita la - zonele securizate ale aeroporturilor situate după punctul de control al securității, gările feroviare, autogările, stațiile de metrou, benzinăriile, precum și stațiile de servicii situate pe autostrăzi.

Totodată, se înțelege prin „apă potabilă îmbuteliată la preț reglementat” apa de masă, apa de izvor sau apa minerală naturală, plată sau carbogazoasă, ambalată în recipiente de 500 ml.

Preț maxim de 3 lei

Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată la preț reglementat, comercializată în spațiile prevăzute în proiect, este de 3 lei. Prețul maxim stabilit este prețul final de vânzare către consumator, afișat la raft, și include toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, prevede proiectul. Valoarea prețului maxim prevăzut se poate actualiza anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei inflației și a altor indicatori economici relevanți.

Operatorii economici care își desfășoară activitatea în spațiile prevăzute și care comercializează băuturi răcoritoare au obligația să asigure disponibilitatea permanentă și vizibilă spre vânzare a apei potabile îmbuteliate la preț reglementat. De asemenea, aceștia au obligația să afișeze la loc vizibil, în mod clar și lizibil pentru consumatori, informații privind existența și prețul apei potabile îmbuteliate la preț reglementat.

În spațiile de tranzit internațional, informațiile menționate se afișează în limbile română și engleză.

Amenzi de până la 25.000 lei

Dacă proiectul devine lege, va fi interzisă condiționarea achiziționării apei potabile îmbuteliate de cumpărarea altor produse sau servicii. S-ar putea interzice, de asemenea, operatorilor economici să ascundă sau să refuze în mod nejustificat vânzarea apei potabile îmbuteliate la preț reglementat.

Proiectul introduce și o serie de contravenții: comercializarea apei potabile îmbuteliate la preț reglementat la un preț mai mare decât cel stabilit de proiect se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei, nerespectarea obligațiilor prevăzute pentru operatorii economici - cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, iar încălcarea interdicțiilor prevăzute - cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Prețuri „nejustificate” practicate de anumite spații comerciale

Inițiatorii constată, în expunerea de motive, că „în ultimii ani au existat multiple semnalări a unor practici comerciale răspândite prin care prețul apei potabile îmbuteliate atinge niveluri excesive și nejustificate în anumite spații comerciale unde consumatorul se află într-o poziție vulnerabilă, având opțiuni limitate sau inexistente de a alege”.

„Aceste spații, precum zonele de securitate ale aeroporturilor, gările, autogările și stațiile de servicii de pe autostrăzi, sunt caracterizate ca având o „clientelă captivă”. Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului.

De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii și gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiți apoi să achiziționeze apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerțul obișnuit. Prezenta inițiativă legislativă urmărește să corecteze această inechitate și să protejeze consumatorii prin stabilirea unui mecanism de plafonare a prețului pentru un produs de bază -sticla de 500 ml de apă”, se arată în expunerea de motive semnată în numele inițiatorilor de deputatul USR Ștefan Tanasă, potrivit Agerpres.

Proiectul a fost depus la Senat de un grup de parlamentari USR, forul decizional fiind Camera Deputaților.