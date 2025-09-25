€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:52 25 Sep 2025 | Data publicării: 12:52 25 Sep 2025

Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării

Autor: Iulia Horovei
apa potabila imbuteliata Image by PublicDomainPictures from Pixabay
 

Autoritățile propun ca apa potabilă îmbuteliată să fie vândută la un preț plafonat în aeroporturi, gări, stații de metrou și benzinării.

Apa potabilă îmbuteliată ar putea fi vândută în aeroporturile din România la un preț maxim de 3 lei, prevede o propunere legislativă privind stabilirea prețului maxim de vânzare pentru apa potabilă îmbuteliată, comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori.

Potrivit proiectului, prin spațiu cu opțiuni limitate pentru consumatori se înțelege orice spațiu comercial în care, prin natura amplasamentului și a condițiilor de acces, consumatorul nu dispune de alternative rezonabile pentru achiziționarea apei potabile. Sunt considerate astfel de spații - incluzând, dar fără a se limita la - zonele securizate ale aeroporturilor situate după punctul de control al securității, gările feroviare, autogările, stațiile de metrou, benzinăriile, precum și stațiile de servicii situate pe autostrăzi.

Totodată, se înțelege prin „apă potabilă îmbuteliată la preț reglementat” apa de masă, apa de izvor sau apa minerală naturală, plată sau carbogazoasă, ambalată în recipiente de 500 ml.

Preț maxim de 3 lei

Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată la preț reglementat, comercializată în spațiile prevăzute în proiect, este de 3 lei. Prețul maxim stabilit este prețul final de vânzare către consumator, afișat la raft, și include toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, prevede proiectul. Valoarea prețului maxim prevăzut se poate actualiza anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei inflației și a altor indicatori economici relevanți.

Operatorii economici care își desfășoară activitatea în spațiile prevăzute și care comercializează băuturi răcoritoare au obligația să asigure disponibilitatea permanentă și vizibilă spre vânzare a apei potabile îmbuteliate la preț reglementat. De asemenea, aceștia au obligația să afișeze la loc vizibil, în mod clar și lizibil pentru consumatori, informații privind existența și prețul apei potabile îmbuteliate la preț reglementat.

În spațiile de tranzit internațional, informațiile menționate se afișează în limbile română și engleză.

Amenzi de până la 25.000 lei

Dacă proiectul devine lege, va fi interzisă condiționarea achiziționării apei potabile îmbuteliate de cumpărarea altor produse sau servicii. S-ar putea interzice, de asemenea, operatorilor economici să ascundă sau să refuze în mod nejustificat vânzarea apei potabile îmbuteliate la preț reglementat.

Proiectul introduce și o serie de contravenții: comercializarea apei potabile îmbuteliate la preț reglementat la un preț mai mare decât cel stabilit de proiect se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei, nerespectarea obligațiilor prevăzute pentru operatorii economici - cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, iar încălcarea interdicțiilor prevăzute - cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Prețuri „nejustificate” practicate de anumite spații comerciale

Inițiatorii constată, în expunerea de motive, că „în ultimii ani au existat multiple semnalări a unor practici comerciale răspândite prin care prețul apei potabile îmbuteliate atinge niveluri excesive și nejustificate în anumite spații comerciale unde consumatorul se află într-o poziție vulnerabilă, având opțiuni limitate sau inexistente de a alege”.

„Aceste spații, precum zonele de securitate ale aeroporturilor, gările, autogările și stațiile de servicii de pe autostrăzi, sunt caracterizate ca având o „clientelă captivă”. Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului.

De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii și gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiți apoi să achiziționeze apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerțul obișnuit. Prezenta inițiativă legislativă urmărește să corecteze această inechitate și să protejeze consumatorii prin stabilirea unui mecanism de plafonare a prețului pentru un produs de bază -sticla de 500 ml de apă”, se arată în expunerea de motive semnată în numele inițiatorilor de deputatul USR Ștefan Tanasă, potrivit Agerpres.

Proiectul a fost depus la Senat de un grup de parlamentari USR, forul decizional fiind Camera Deputaților.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

apa imbuteliata
pret plafonat
aeroport
gara
metrou
benzinarie
amenda
proiect
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Echipamentele de bază în producția industrială modernă și rolul lor
Publicat acum 25 minute
Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde
Publicat acum 30 minute
Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării
Publicat acum 32 minute
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
Publicat acum 38 minute
Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 23 ore si 18 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close