€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:20 22 Sep 2025 | Data publicării: 09:09 22 Sep 2025

Amenințări trimise mai multor școli și spitale din România. Poliția Română, precizări

Autor: Doinița Manic
mesaje amenintari scoli Foto: Pixabay
 

Mai multe școli și spitale din România au primit pe e-mail mesaje de amenințare.

Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, când pe adresele oficiale ale unor instituții de învățământ și unități medicale au ajuns mesaje cu caracter de amenințare.

Autoritățile au intervenit imediat, iar Poliția Română anunță că verificările preliminare, realizate împreună cu Serviciul Român de Informații, nu au confirmat existența unui pericol real.

Precizările Poliției Române

"La data de 21 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Menționăm că Poliția Română și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip", a transmis Poliția Română pe pagina de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

scoala
amenintare
mesaje
politia romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale
Publicat acum 9 minute
Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe
Publicat acum 10 minute
Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane
Publicat acum 16 minute
7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
Publicat acum 18 minute
Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 12 ore si 25 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 12 ore si 17 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 ore si 47 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close