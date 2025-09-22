Amenințări trimise mai multor școli și spitale din România. Poliția Română, precizări

Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, când pe adresele oficiale ale unor instituții de învățământ și unități medicale au ajuns mesaje cu caracter de amenințare.

Autoritățile au intervenit imediat, iar Poliția Română anunță că verificările preliminare, realizate împreună cu Serviciul Român de Informații, nu au confirmat existența unui pericol real.

Precizările Poliției Române

"La data de 21 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Menționăm că Poliția Română și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip", a transmis Poliția Română pe pagina de Facebook.