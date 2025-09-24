€ 5.0784
Data actualizării: 14:52 24 Sep 2025 | Data publicării: 14:51 24 Sep 2025

Alertă răpire în Mureș: O femeie a reclamat la 112 că fiica și nepotul ei au fost răpiți de pe stradă

Autor: Doinița Manic
Alertă răpire în Mureș: O femeie a reclamat la 112 că fiica și nepotul ei au fost răpiți de pe stradă Foto: Freepik
 

O femeie din Mureș a sesizat răpirea fiicei sale şi a nepotului, prin apel la 112.

O o femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat, la Dispeceratul 112, faptul că fiica şi nepotul ei minor ar fi fost luaţi cu forţa şi urcaţi într-o maşină de către un bărbat şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută.

Precizările IPJ Mureș



"La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 11.30 , Secţia 13 Poliţie Rurală Zau de Câmpie a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie din Miheşu de Câmpie, cu privire la faptul că fiica sa, de 19 ani, din municipiul Deva, dar şi nepotul său minor, ar fi fost luaţi cu forţa de un bărbat, în timp ce se aflau în Miheşu de Câmpie, deplasându-se cu maşina într-o direcţie necunoscută. În urma mobilizării efectivelor de poliţie, autovehiculul în cauză a fost depistat în trafic la scurt timp de la sesizare, iar ocupanţii, respectiv femeia de 19 ani, copilul minor şi conducătorul auto, un bărbat de 38 de ani, din judeţul Hunedoara, au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie pentru clarificarea situaţiei. Niciuna dintre persoane nu prezenta semne de violenţă. Din verificările efectuate, a reieşit faptul că cei doi au o relaţie de concubinaj, locuind împreună în municipiul Deva, iar minorul este fiul celor doi. Femeia de 19 ani a declarat că aceasta sau minorul nu au fost victimele vreunei infracţiuni, deplasându-se de bunăvoie cu bărbatul în cauză", a arătat IPJ Mureş, într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Poliţiştii verifică în continuare toate împrejurările în care a avut loc evenimentul.

Reamintim că în luna iulie, o femeie din comuna Miheşu de Câmpie a fost ucisă şi apoi incendiată în casă, după ce fusese răpită în urmă cu câteva luni, iar de comiterea acestor fapte este bănuit Emil Gânj, care a fost dat în urmărire generală. 

