Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” începe anul universitar într-un nou sediu, un reper pentru cultura și educația din România

După doi ani de la începerea lucrărilor de construcție, instituția deschide un campus universitar unic în România, gândit pentru excelență artistică și pentru formarea generațiilor viitoare de muzicieni.



Proiectul, realizat integral din fonduri guvernamentale, are o valoare totală de 127,8 milioane lei și reprezintă cea mai amplă investiție a statului român în infrastructura culturală și educațională de după 1989.



„După patru ani de la începerea construcției, azi pot spune: împlinitu-s-a! Suntem aici, sunteți aici. Oficial, de vineri, 19 septembrie, Academia Națională de Muzică a intrat în posesia noului sediu. Ne vom muta cele două facultăți și toate celelalte structuri, și vom începe aici anul universitar. Spațiul reunește într-un singur loc toate resursele necesare pentru formarea muzicienilor și artiștilor, studenții pot rămâne aici 24 de ore, nu o să aibă timp pierdut între cursuri și repetiții”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Jucan, rectorul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, în cadrul conferinței de presă de inaugurare a noului sediu.





„Au fost multe provocări, dar nu așa de mari cât să nu putem trece peste ele. Un mare avantaj al construcției inițiale, amprenta Spitalului General de Urgență, a fost faptul că erau multe săli mici, iar specificul nostru este că se lucrează și individual profesor-student, ca urmare am putut amenaja spațiile pentru ce aveam noi nevoie. Fiecare sală de studiu este tratată acustic și fonic. Un mare aport l-au avut cei de la Construcții Erbașu, care au fost profesioniști deosebiți și pe care țin să-i felicit”, a explicat Răzvan Bîțu, directorul general al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Cu o suprafață de 27.000 m² dedicați exclusiv educației muzicale, noul campus este cel mai mare și modern din țară, reunind tot ce înseamnă viață artistică și academică: săli de curs și de studiu individual, studiouri acustice, sală de coregrafie, sală de regie, sală de încălzire pentru orchestră și cor, bibliotecă cu sală de lectură, amfiteatre, sală de sport, vestiare, ateliere, depozite pentru decoruri, dar și un cămin cu 182 de locuri (55 de camere) și zone de socializare pentru studenți.



Clădirea include două amfiteatre de câte 239 locuri fiecare, unul dintre ele fiind dedicat concertelor de orgă și muzicii camerale, iar cel de-al doilea incluzând un adăpost de protecție civilă de 363 mp.



Însă inima campusului este Sala Héritage, cu 1.031 de locuri, cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989. Proiectată de arhitectul Cristian Mihăescu, Sala Héritage, este un spațiu polivalent, pentru concerte simfonice, operă, balet, cor, concerte de cameră, cu o acustică calibrată la cele mai exigente standarde internaționale și o durată de reverberație de 1,55 secunde. Pereții laterali includ elemente difuzante inovatoare, realizate pentru prima dată în România, inspirate din modelele Academiei de Muzică din Stockholm, iar plafonul suspendat cu 10 unde curbate creează un sunet echilibrat și clar. Finisajele Gustafs, din lemn de esență nobilă, completează experiența, oferind nu doar performanță sonoră, ci și rafinament vizual.



Scena Sălii Heritage are o capacitate maximă de 200 de persoane, și dispune de o fosă cu o capacitate de cca 70 muzicieni. Fosa este dotată cu o rampă elevatoare de tip spiralift, o tehnologie unică la nivel mondial, astfel încât poate urca până la nivelul scenei și se transformă fie în extensie a acesteia (proscenium), fie în spațiu pentru public (dacă e acoperită cu pardoseală).

Întregul ansamblu este dotat cu sisteme moderne de climatizare și ventilație, iluminat adaptat sălilor de curs și scenelor, infrastructură digitală de ultimă generație și accesibilitate pentru persoane cu dizabilități. Campusul include, de asemenea, spații tehnice, zone administrative și utilități care asigură funcționarea la standarde europene.

Realizarea investiției a fost posibilă prin subprogramul „Instituţii de învăţământ superior de stat”, parte a Programului naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. Lucrările au fost executate de asocierea Construcții Erbașu, Concelex Engineering și Terra Gaz Construct.