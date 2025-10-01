€ 5.0811
Data actualizării: 13:16 01 Oct 2025 | Data publicării: 13:00 01 Oct 2025

BREAKING NEWS A murit Traian Chebeleu, fostul purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu
Autor: Darius Mureșan

Traian Chebeleu FOTO: Agerpres
 

Traian Chebeleu, unul dintre cei mai distinși diplomați ai României, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani.

Cariera sa, întinsă pe mai multe decenii, a avut un impact semnificativ asupra politicii externe românești și asupra instituțiilor pe care le-a slujit. 

Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat prin care și-a exprimat profunda tristețe: „Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. Jurist, diplomat de carieră, a urcat din 1964 treptele ierarhiei în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind funcţii atât în Centrala MAE (secretar III, II, I) cât şi în misiunile din străinătate (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU-New York, 1979-1986). Între 1990-1992, a fost director în MAE, şef de cabinet al ministrului de Externe; apoi între 1992-1996, consilier prezidențial (Departamentul de politică externă) și purtător de cuvânt al Președintelui României”.

Chebeleu a continuat să servească România în funcții de rang înalt, fiind reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena între 1997 și 2001, după care a fost desemnat Ambasador al României în Austria (2001-2005). A urmat poziția de Director General pentru Relaţii Externe şi Protocol al Camerei Deputaţilor și cea de Reprezentant Special al Ministerului Afacerilor Externe pentru Problemele Mării Negre. Din 2009, a activat ca Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre.

Fundația Europeană Titulescu a subliniat că Traian Chebeleu a fost „un profesionist dedicat şi devotat ţării sale, un negociator subtil şi consecvent în apărarea intereselor naţionale. În calitatea sa de membru al FET a fost mereu aproape de problemele Fundaţiei şi ne-a sprijinit în realizarea obiectivelor majore ale acesteia participând la numeroase activităţi până în urmă cu două săptămâni. Noi, membrii Fundaţiei, îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă şi sfaturile înțelepte şi încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”

