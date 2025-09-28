€ 5.0772
Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:03 28 Sep 2025 | Data publicării: 09:02 28 Sep 2025

22 de oameni salvați de pe munte în ultimele 24 de ore, anunță Salvamont
Autor: Andrei Itu

salvamontistii--avertisment-pentru-turisti--in-contextul-avertizarilor-meteo-evitati-deplasarile-la-munte_99232800 FOTO: Freepik
 

Un număr de 22 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, a anunţat duminică dimineaţa Dispeceratul Naţional Salvamont.

7 persoane au fost transportate la spital

"Dintre acestea, şapte au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar una a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD şi transportată la spital", a precizat Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 21 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

* 5 apeluri pentru Salvamont Mureş,
* 3 apeluri pentru Salvamont Maramureş,
* câte 2 apeluri pentru Salvamont Alba, Salvamont Dâmboviţa, Salvamont Săcele şi Salvamont Argeş,
* câte un apel pentru Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Olăneşti, Salvamont Prahova, Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic şi Salvamont Victoria.

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 22 de persoane. De asemenea, s-au primit şi 22 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate

"Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane", arată sursa citată, subliniază Agerpres.

salvamont
oameni salvati
munte
spital
