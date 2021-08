Ungaria nu trebuie lăsată singură

Pentru hegemonii Europei germane Ungaria se califică perfect în rolul de „oaie neagră” care trebuie izolată exemplar de restul turmei și legată de picioare ca să fie bine mulsă. Asta nu va scăpa România de calitatea de material didactic, deja atribuită ei, folosit pentru a se arăta cum corigentul cronic poate fi făcut, prin așezarea repetată în genunchi pe coji de nucă, să ia nota de trecere și să fie târât, sub semnul unei neîntrerupte vigilențe, din an în an. Iată motivul pentru care România trebuie să fie de partea Ungariei. Interesele strategice române și maghiare sunt din nou aceleași. Rănile trecutului nu pot fi lăsate să pună în umbră acest adevăr.