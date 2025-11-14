Un polițist, rănit pe o stradă din Capitală, în timp ce dirija traficul. Un șofer l-a acroșat când vira la stânga

Un poliţist din cadrul Brigăzii Rutiere a fost rănit vineri după ce a fost acroşat de un şofer în timp ce dirija circulaţia în zona Rond George Coşbuc din sectorul 4 al capitalei.

"La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertăţii către Bd. Regina Maria, a acroşat agentul de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluenţă în zona Rond George Coşbuc. Agentul de poliţie era echipat regulamentar, având elemente reflectorizante pe uniformă", a informat DGPMB - Brigada Rutieră.

Conducătorul de autovehicul a fost testat cu aparatul Alcooltest

Potrivit sursei citate, în urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea poliţistului, în vârstă de 24 de ani, care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul de autovehicul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero".

Poliţiştii din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului de circulaţie.

Pentru prevenirea accidentelor de circulaţie în care pot fi implicaţi poliţiştii rutieri, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, Brigada Rutieră informează conducătorii de autovehicule că este necesar să manifeste prudenţă sporită în trafic şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri, contribuind astfel la menţinerea siguranţei rutiere, conform Agerpres.

