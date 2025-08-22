START Festival Enisala – Unitate la Cetate. Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei

În inima Dobrogei, acolo unde zidurile Cetății Enisala veghează de secole asupra lacurilor Razim și Babadag, va avea loc pe 22 și 23 august Festivalul Enisala – Unitate la Cetate, un eveniment care a reușit să devină în scurt timp un simbol al comunității și un reper cultural și turistic pentru întreaga regiune.

După succesul edițiilor precedente, anul acesta festivalul promite să fie și mai spectaculos, reunind artiști de top ai scenei românești, ansambluri folclorice, show-uri aeriene și experiențe care transformă locul într-un adevărat univers al bucuriei și al unității.

De ce Festivalul Enisala – Unitate la Cetate?

Festivalul Enisala nu este doar un concert, ci un prilej de a celebra moștenirea culturală, frumusețea naturii și energia comunităților din Tulcea. Situată în cel mai spectaculos cadru istoric al Dobrogei, cetatea devine pentru două zile scena pe care tradiția și contemporanul se întâlnesc.

Conceptul „Unitate la Cetate” reflectă misiunea festivalului: de a aduce împreună oameni de toate vârstele, artiști consacrați și tineri talentați, tradiții românești și ritmuri moderne, pasiunea pentru cultură și nevoia de distracție autentică.

Line-up de excepție

Vineri, 22 august

Ansambluri tradiționale locale deschid festivalul – Ansamblul Heracleea, Ansamblul Altona Cerna, Ansamblul Cultural Sarichioi, urmate de recitaluș Danielei Matache și Sarei Mihai, iar apoi atmosfera explodează odată cu Marian Cozma, Bere Gratis, The Motans și Andra.

Sâmbătă, 23 august

Ziua începe spectaculos, cu un show aviatic al Aeroclubului României, apoi ansamblurile „Perla Deltei” Murighiol, „Dorulețul” și „Zadunaiska Sici” aduc parfumul tradițiilor dobrogene. Seara este rezervată marilor nume: Alex Velea, Andra Gogan, The Urs și Zdob și Zdub, care vor transforma baza cetății într-un ring uriaș de dans.

Mai mult decât muzică

Pe lângă concerte, publicul se va bucura de o expoziție de mașini de epocă, o roată panoramică ce oferă o priveliște unică asupra cetății, dar și de show-uri de lasere și artificii care vor lumina nopțile de vară.

Pentru cei mici și pentru cei creativi, festivalul aduce ateliere interactive, un colț dedicat caricaturilor faimosului maestro Gogu Neagoe și un food court variat cu preparate pentru toate gusturile.

#FestivalulEnisala – Mai mult decât muzică. O stare de spirit.

22-23 AUGUST 2025 – Save the date!

Locație: Cetatea Enisala, Tulcea.

